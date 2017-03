EMETOFOBIA/ Cos'è la paura di vomitare, storia di Anna: “Ho il terrore del pollo e delle persone malate”

PAURA DI VOMITARE, ANNA E IL "TERRORE DEL POLLO" (OGGI, 3 MARZO 2017) - Arriva dalla Gran Bretagna la storia di Anna Ellis, affetta da emetofobia, la paura di vomitare. La ragazza, come racconta la Bbc, ha 19 anni ed è originaria di Sheffield: spiega che il suo terrore del vomito è così forte che è presa dal panico se qualcuno della sua famiglia o dei suoi amici si ammala. "Il pollo mi fa paura", dice Ellis che non lo cucina perché il pensiero la fa stare male. Tutto è cominciato quando all'età di 10 ha subito un'intossicazione alimentare durante una vacanza in Egitto. I medici che hanno visitato Anna Ellis hanno detto che la ragazza era affetta da ansia: la giovane sostiene però di non essere una persona ansiosa ma di essere spaventata da chi è malato. Le consulenze e l'ipnosi alla quale la 19enne si è sottoposta per superare la paura di vomitare non hanno funzionato. Anna Ellis racconta ancora di aver trovato un suo modo di gestire la cosa, cercando di non pensarci e andando avanti con la mia vita.

Quella della paura del vomito è una condizione che colpisce migliaia di persone nel Regno Unito, soprattutto donne. E ci sono anche quelle che per questo motivo hanno deciso di non diventare madri. Non esistono però cifre esatte a causa della mancanza di ricerche e di diagnosi errate. La paura di vomitare emerge di solito dopo che qualcuno ha avuto un'esperienza traumatica di vomito, soprattutto durante l'infanzia: la terapia cognitivo-comportamentale è il trattamento più comune per chi soffre di emetofobia. Clicca qui per leggere tutto.

© Riproduzione Riservata.