Estrazione/ Eurojackpot n 9/2017 di oggi: i numeri vincenti! (3 marzo)

EUROJACKPOT, ESTRAZIONE DI OGGI VENERDÌ 3 MARZO 2017, CONCORSO N° 9/2017, ULTIME CURIOSITÀ - Il giorno dell'estrazione di Eurojackpot è finalmente arrivato: oggi, venerdì 3 marzo, riparte la sfida con il resto d'Europa. Primo appuntamento mensile con il gioco che mette in palio un montepremi milionario per gli appassionati di ben 17 Paesi. Grazie a questo gioco realizzare i propri sogni corrisponde al rilancio dell'Italia tra le stelle: vincendo, infatti, si spinge il nostro Paese più avanti nella sfida con gli altri Paesi. Il montepremi di Eurojackpot oggi è di 23 milioni di euro, visto che nell'ultima estrazione è sfumato l'assalto al premio più ricco, quello relativo alla categoria del 5+2. A tal proposito, vi ricordiamo che il jackpot è da sogno per tutti gli appassionati europei anche perché le categorie di vincita sono tante: ben 12, dal 5+2 al 2+1. La sfida con il resto d'Europa, dunque, permette di incassare una bella somma, anche quando non si riesce ad indovinare proprio tutti i numeri vincenti. Il percorso che porta alla realizzazione dei propri sogni può essere complicato, ma la dea bendata può presentarsi al vostro appuntamento seguendo strade diverse. È allora importante farsi trovare pronti e carichi di desideri da trasformare in realtà. Se non lo fate con Eurojackpot, quando allora? Questo gioco può stravolgere la vostra vita, permettervi di realizzare sogni che non pensavate nemmeno di poter immaginare. Sognare è bello e farlo in grande è importante. Giocare a Eurojackpot, invece, è semplice: dovete scegliere almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 per una giocata da due euro. La schedina può essere giocata in ricevitoria, altrimenti online. E può essere "abbonata", potete cioè decidere di farla ripetere da un minimo di due ad un massimo di cinque concorsi. Si sta avvicinando il momento dell'estrazione dei numeri vincenti di Eurojackpot e allora ricapitoliamo quanto accaduto la scorsa settimana. I numeri vincenti sono stati: 1-7-13-19-20, Euronumeri 6-8. La vincita più ricca realizzata in Italia è di poco più di 3mila euro, ottenuta da tre persone grazie al 4+2. Ci affidiamo a voi per migliore l'ultimo risultato "azzurro" e allora allacciamo le cinture e cominciamo il viaggio che porta all'estrazione di oggi di Eurojackpot.

CLICCA SUL PULSANTE > QUI SOTTO PER I NUMERI VINCENTI DELL'ESTRAZIONE DI EUROJACKPOT DI OGGI, VENERDÌ 3 MARZO 2017