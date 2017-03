IL TELEFONO DEL VENTO/ Ecco come parlare alla cornetta con chi non c'è più

IL TELEFONO DEL VENTO, GIAPPONE: ECCO COME PARLARE ALLA CORNETTA CON CHI NON C'È PIÙ. FU UN GIARDINIERE A INSTALLARLO - Fa discutere molto il ''telefono del vento'' che sicuramente è il sogno di chiunque. Una cabina del telefono dove poter parlare con chi non c'è più e ci ha lasciato per sempre. Il telefono è nella regione di Otsuchi e dal 2010 è stato costruito dal giardiniero Itaru Sasaki che lo fece installare dietro la sua casa perchè aveva perso suo cugino che davvero amava moltissimo e che voleva riportare sulla terra con lui. Il canale giapponese Nhk Sendai ha mostrato la storia di questo giardiniere che ha raccontato proprio come è nata la sua decisione quando ha comprato un vecchio telefono di quelli con il disco tondo e ha svelato: "Volevo un luogo molto intimo dove poter parlare e dire quello che sento davvero. Non ho messo la linea proprio perchè so che alla fine le parole finiranno nel vento". E' da mozzafiato poi lo splendido scenario che mostra l'oceano e grandi emozioni.

IL TELEFONO DEL VENTO, GIAPPONE: ECCO COME PARLARE ALLA CORNETTA CON CHI NON C'È PIÙ - Chi non vorrebbe avere la possibilità di parlare con un parente che non c'è più, magari di potergli addirittura telefonare. Ovviamente non siamo in un film anche se sarebbe molto bello pensare di realizzare questa idea che vedrebbe protagonista moltissime persone. Fatto sta che in Giappone hanno provato a inventare anche questo con l'ideazione del telefono del vento. Troviamo infatti su una collina proprio in Giappone una cabina telefonica dove si calcola che negli ultimi tre anni siano salite addirittura diecimila persone. Ci troviamo ad Ostuchi nella costa settentrionale del paese che fu colpito da un terremoto di magnitudo 9 e dal conseguente tsunami nel marzo del 2011 con addirittura ventimila persone che persero la vita. Questo fa capire ancora di più perchè servisse a questo popolo la possibilità di parlare con chi non c'è più alla ricerca di una cura per una ferita che mai si rimarginerà. Di sicuro però questo ''telefono del vento'', in lingua madre Kaze no denwa, è molto apprezzato e non solo da chi abita proprio nella zona. Sono infatti molti quelli che da tutto il Giappone arriva e riesce ad ottenere la sua telefonata.

