INCIDENTE STRADALE/ Paderno Dugnano: grave schianto, ragazza in fin di vita (Ultime notizie oggi 3 marzo 2017)

INCIDENTE STRADALE PADERNO DUGNANO: SETTE GIOVANI FERITI, RAGAZZA IN FIN DI VITA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 3 MARZO 2017) - Un grave incidente stradale si è verificato nella notte a Paderno Dugnano, in provincia di Milano, al confine con Nova Milanese. Nello schianto sono rimasti feriti sette giovanissimi e una di loro, una ragazza 18enne è in fin di vita. E' questo il bilancio dell'incidente stradale, secondo quanto riportato da MilanoToday. Sul luogo dello schianto sono intervenute cinque ambulanze e due automediche del 118: l'incidente stradale è avvenuto in via Giuseppe Mazzini alle 2:30 di venerdì 3 marzo. La ferita più grave ha riportato un trauma cranico ed è stata trasportata all'ospedale Niguarda di Milano. La sua prognosi, secondo quanto comunicato dall'ospedale e riferito dalla testata, è riservata. La giovane e altri quattro dei sette feriti - tutti tra i 17 e i 19 anni - viaggiavano su un'auto diretta verso il centro di Paderno, dove risiederebbero: la loro auto si è scontrata con quella di due 22enni, un ragazzo e una ragazza, ed è finita fuori strada. Gli altri feriti di questo incidente stradale sono stati trasportati in condizioni meno gravi negli ospedali di Paderno, San Raffaele, Garbagnate e Desio. I carabinieri della compagnia di Desio sono al lavoro per ricostruire la dinamica di questo incidente stradale.

