INGV/ Terremoto oggi e Meteo, ultime scosse: 3.7M in Turchia (in tempo reale, 3 marzo 2017, ora 1:20)

INGV, TERREMOTO OGGI E METEO: SCOSSA DI 3.7M IN TURCHIA (IN TEMPO REALE, 3 MARZO 2017) - Colpita la Turchia a pochi minuti dalla nascita di questo nuovo giorno, venerdì 3 marzo 2017. Il sisma, pari a 3.7 gradi della Scala Richter, è stato localizzato a latitudine 37.61 e longitudine 38.48, ipocentro a 12 km di profondità. Questa è l'unica segnalazione al di sopra del livello critico di 2.0M rilevata in tutto il mondo, mentre le ultime ore di ieri sono state interessate da diversi fenomeni tellurici. La stessa Turchia, nella zona del confine con l'Iran, è stata colpita da un sisma di 3.0M alle 23:25, rilevato a 5 km di profondità. L'epicentro è stato individuato invece a latitudine 38.46 e longitudine 44.14. Trema anche il Centro Italia, a causa di una scossa di 2.5M rilevata nella provincia di Rieti. Il sismografo del Centro Nazionale INGV ha localizzato il punto colpito a latitudine 42.65 e longitudine 13.24, ipocentro a 11 km di profondità. Interessate Amatrice, Accumoli, Cittareale, Montereale, Arquata del Tronto, Campotosto, Capitignano, Borbona, Posta e Acquasanta Terme. Colpita anche la provincia de L'Aquila alle 23:41 da una scossa di 2.9M. L'epicentro è stato individuato a latitudine 42.5 e longitudine 13.3, ipocentro a 14 km di profondità. Interessate Capitignano, Montereale, Barete, Pizzoli, Cagnano Amiterno, Campotosto, Borbona, Amatrice, Scoppito, Crognaleto, Posta, Cittareale e L'Aquila.

INGV, TERREMOTO OGGI E METEO: MALTEMPO IN ARRIVO PER IL WEEK END CON VENTI MODERATI E FORTI AL NORD E TEMPORALI - In arrivo un'ondata di maltempo in Italia, che ci porterà verso un week end ricco di piogge e venti. Il fenomeno atmosferico è provocato da venti provenienti dai quadranti meridionali, che comporteranno venti con moderata e forte velocità, oltre a piogge diffuse su molte regioni italiane. In particolare, secondo le previsioni de Il Meteo, il maltempo coinvolgerà il settore Nordovest ccon piogge in Lombardia, Piemonte e Liguria, per poi spostarsi verso Nordest. Prevista neve sull'arco prealpino e alpino, al di sopra degli 800 metri per il quadrante Nordoveste e superiore ai 1.000 per il NordEst. Peggioramento nel pomeriggio anchce in Umbria, Toscana e Lazio, dove sono previsti temporali e piogge, che raggiungeranno la Campania entro le prime ore serali. Neve anche al di sopra dei 1.500 in Appennino, che coinvolgerà in seguito anche quote più basse, fino a 1.200 metri. Rimane invece soleggiato nelle isole ed al Sud.

