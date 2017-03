LEGGE SALVA PATENTE/ Una multa da 284 euro può evitare la sospensione o la decurtazione dei punti

LEGGE SALVA PATENTE, UNA MULTA DA 284 EURO PUÒ EVITARE LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE O LA DECURTAZIONE - In base all'ordinanza n.12 del 2017 che porta a uno stravolgimento di alcune situazioni legate alla patente di guida possiamo leggere inoltre come il Giudice di Pace di Grosseto abbia sottolineato come la norma sarebbe stabilita senza andare ad avere alcun riferimento alla gravità della violazione principale da cui si trae origine. Viene sottolineato ancora poi che chi infrage per esempio limiti di velocità essendo presuntivamente una persona di stato economico abbastanza alto preferisca andare a pagare la sanzione pecuniaria piuttosto che rischiare la sospensione della patente. Un modo quindi che in parte potrebbe portare chi viola le leggi del codice della strada a decidere se pagare in soldi o con la patente. Una cosa che potrebbe sicuramente alzare ancora polemiche dopo quelle scaturite già nelle ultime ore. Staremo a vedere come risponderà la Corte Costituzionale e se darà una spiegazione di questa scelta.

LEGGE SALVA PATENTE, UNA MULTA DA 284 EURO PUÒ EVITARE LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE O LA DECURTAZIONE - Arriva una legge che fa abbastanza discutere e che potrebbe portare a una grande polemica. Infatti andando a ripescare il Codice della Strada possiamo leggere che l'articolo 126-bis ci sottolinea come in caso di mancata identificazione del conducente responsabile di una violazione il proprietario della macchina deve entro sessanta giorni portare a referto i dati personali e la patente di guida. La Corte Costituzionale però si è mossa in seguito a una questione sollevata dal Giudice di Pace di Grosseto emettendo l'ordinanza n.12 del 2017 che stabilisce come in senso stretto si possa ovviare alla situazione con il pagamento di una multra atra i 284 euro e i 1133. Questo permetterebbe quindi di evitare la sospensione della patente o la decurtazione dei punti. In sostanza un modo per andare a chiudere una situazione spinosa con il pagamento di una cifra che potrebbe essere anche abbastanza esigua e cioè sotto i trecento euro.

