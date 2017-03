LICIA GIOIA/ Maresciallo dei carabinieri suicida: indagato il marito poliziotto (3 marzo 2017)

LICIA GIOIA, MARESCIALLO DEI CARABINIERI SUICIDA: INDAGATO IL MARITO POLIZIOTTO (OGGI, 3 MARZO 2017) - Pochi giorni per concludere una prima parte delle indagini sul presunto sucidio di Licia Gioia, il Maresciallo dei Carabinieri di Siracusa, deceduta lo scorso lunedì. Una vicenda controversa, che in più di un punto presenta delle ombre, così come notato dagli inquirenti. Il marito, poliziotto di 45 anni, è stato infatti iscritto sul registro degli indagati, per verificare che l'accusa di istigazione al suicidio sia vera oppure no. Sarebbe stato infatti il poliziotto a riferire le dinamiche dei fatti e proprio per questo, sottolinea Il Messaggero, la volontà dei pm di indagare sul suo conto rappresenta più un fatto dovuto che un vero e proprio sospetto. In base alle ricostruzioni, il tragico gesto di Licia Gioia è avvenuto al culmine di una lite, forse per gelosia. Imbracciata l'arma, la donna si sarebbe ferita alla testa, mentre il marito ha cercato, invano, di toglierle la pistola. Sarebbe quindi partitoo un secondo colpo, che ha ferito il poliziotto ad una coscia, così come la stessa vittima in punto identico del suo corpo. All'arrivo delle autorità, il poliziotto, di origini pugliesi, si trovava sulla soglia della camera matrimoniale, mentre la moglie si trovava già priva di vita sul letto. Ad indagare sulla vicenda la squadra coordinata da Francesco Paolo Giordano, procuratore capo, mentre il pm Marco Di Mauro si occupa delle operazioni sul campo. Ora si attendono i risultati dei RIS di Messina, che grazie ai rilievi sulla scena del crimine potranno certamente chiarire meglio che cosa sia veramente successo.

