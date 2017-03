Ospedale Loreto Mare/ Video: il medico ‘tennista’ si faceva intervistare, “furbetti? Se sono bravi fan bene”

OSPEDALE LORETO MARE, VIDEO: IL MEDICO “TENNISTA”: MEGLIO FURBETTO DEL CARTELLINO CHE FANNULLONE - Un tempo si diceva “oltre al danno, la beffa”, ebbene per i pazienti dell’ospedale Loreto Mare di Napoli può essere che rispolverare questo vecchio “mantra” non sia cosa sbagliata. Anzi. In un interessante reportage di Nello Trocchia a Nemo-Nessuno escluso ieri sera si è tornati sul caso dell’assenteismo di massa dell’ospedale napoletano, con ben 89 indagati e 55 arrestati per i cosiddetti “furbetti del cartellino”. Il reportage in realtà era stato fatto prima del blitz dei carabinieri Nas che hanno rivoltato il Loreto Mare e aprendo il nuovo fascino della lunga e triste storia dei “furbetti del cartellino”: il giornalista Rai infatti indagava sui servizi mancanti, i gravi ritardi nelle visite e la totale praticamente mancanza di materiali di prima necessità, come aghi e sale operatorie funzionanti. Ebbene, ad un certo punto Trocchia ha intervistato anche Tommaso Ricozzi, medico del Loreto Mare che occupava parte del tempo in un personale studio diagnostico fuori dall’ospedale (peccato che lo faceva mentre era in servizio al nosocomio).Ad un certo punto il giornalista pone l’accento sul problema dell’assenteismo in Campania e sentite cosa risponde il buon Ricozzi: «Per quanto riguarda ciò che è successo all'ospedale di Nola credo che i medici siano stati quasi eroici a lavorare in condizioni del genere e anche io avrei fatto la stessa cosa. Per quanto riguarda i furbetti del cartellino credo si tratti di un altro tipo di situazione. Il problema fondamentale sta nel fatto che le persone che lavorano negli ospedali devono essere messe in condizioni adeguate per lavorare. Paradossalmente è molto meglio il furbetto del cartellino che lavora 3/4 ore bene piuttosto che la persona che staziona in ospedale ore e ore e non fa assolutamente nulla davanti a un computer».

Tutto per scoprire che pochi giorni dopo non solo il radiologo è stato indagato dai carabinieri, ma che oltre al centro diagnostico personale andava anche a giocare a tennis durante il suo regolare turno di lavoro in ospedale. Il famoso medico “tennista” poi passato alle cronache, tristemente. I carabinieri dei Nas hanno eseguito cinquanta cinque ordinanze di custodia cautelare per altrettanti dipendenti finiti agli arresti domiciliari. In totale sono novanta quattro le persone indagate e finite nel mirino della procura di Napoli. Le indagini portate avanti dai militari dell'arma hanno permesso di appurare come i dipendenti – tra cui medici ed infermieri - furbetti strisciavano il cartellino e dopo poco si allontanavano dal posto di lavoro. L'inchiesta iniziata due anni fa ha portato i carabinieri a scoprire migliaia episodi in cui i dipendenti del nosocomio napoletano non erano a lavoro. Ricozzi chiudeva l’intervista con «Ci dovrebbe essere un sistema di sorveglianza di qualità nell'ospedale che garantisca ai medici veramente bravi di essere gratificati e ai pazienti di essere curati al meglio». Beh, il sistema l’hanno trovato ma peccato che per lui il grado di “medico di valore” è assai difficile da consegnare…

CLICCA QUI PER VIDEO-INTERVISTA AL MEDICO “TENNISTA”

© Riproduzione Riservata.