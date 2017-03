PREVISIONI METEO/ Pioggia e neve al nord, primavera al sud (maltempo oggi, 3 marzo 2017)

ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: CONTINUA IL BEL TEMPO AL SUD (OGGI, 3 MARZO 2017) - Al sud la giornata di ieri, venerdì 3 marzo 2017, sarà caratterizzata dal sole con quasi un clima primaverile con temperature molto alte nel pomeriggio. Le massime infatti saranno attorno ai diciassette gradi di Catania e Catanzaro e ai diciotto di Palermo. A partire dalla mattina ci sarà sole e anche nel pomeriggio non dovrebbero esserci dei problemi in merito. La situazione dovrebbe proseguire nel seguente modo anche nel fine settimana quando le temperature si rialzeranno anche al centro-nord dove invece nella giornata di oggi vedremo pioggia e anche neve. Sarà molto interessante capire poi se sempre oggi ci sarà vento con le correnti che tireranno da sud verso nord sia sul versante adriatico che su quello tirrenico. Non dovrebbero comunque esserci nemmeno nuvole e cielo coperto su tutto il meridione dove davvero si potrà iniziare già dalle prossime ore a riporre i giacconi negli armadi.

ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: CIELO COPERTO, PIOGGIA E NEVE SUL NORD DEL PAESE (OGGI, 3 MARZO 2017) - La giornata di oggi, venerdì 3 marzo 2017, si aprirà con il maltempo su tutto il nord del nostro paese con anche grossi picchi di umidità. Sicuramente sarà importante valutare la situazione regione per regione con la presenza di pioggia, non temporali, e anche raffiche di neve. Quest'ultima cadrà a partire dal pomeriggio su Valle d'Aosta,Piemonte e Lombardia. Sicuramente ne risentiranno le temperature che potrebbero subire un picco verso il basso rispetto a quanto si è visto negli ultimi giorni. Le minime infatti saranno attorno ai meno due gradi ad Aosta nella mattinata mentre nel pomeriggio saliranno a otto sempre nella stessa provincia. La pioggia invece inizierà già dalle prime ore del mattino in Liguria per passare poi a tutto il Piemonte e anche parte della Lombardia. Tutta la giornata sarà molto negativa su tutto il nord del paese fino ad arrivare a Toscana e Umbria. Staremo a vedere poi come sarà il fine settimana.

© Riproduzione Riservata.