Roberta Alloisio è morta/ Un arresto cardiaco fatale per la cantautrice piemontese, Targa Tenco nel 2011

ROBERTA ALLOISIO E' MORTA: COLPITA DA UN MALORE, HA RICEVUTO LA TARGA TENGO NEL 2011 (OGGI 3 MARZO 2017) - Roberta Alloisio è morta questa mattina alle 8, l'attrice piemontese di cinquantatré anni colpita da un arresto cardiaco nel suo appartamento nel centro storico di Genova che condivideva con il suo compagno, l’attore Flavio Bonacci, ed il figlio. La cantante aveva ricevuto nel 2011 l'ambiziosa Targa Tenco ed era fra le artiste più prolifiche della scuola di cantautori genovese. Sorella del cantautore e drammaturgo Gian Piero Alloisio, aveva omaggiato Luigi Tenco con Armando Corsi con lo spettacolo 'Luigi', mentre nel 2000 aveva partecipato con suo fratello al concerto evento dedicato a De Andrè 'Faber, amico fragile'. "Adesso è in cielo con Don Gallo", le parole di Carla Peirolero, la direttrice del Suq Festival con cui la stessa Roberta Alloisio aveva lavorato in stretto contatto nella sua carriera. Nel 2015 era stata candidata nuovamente alla Targa Tenco ma non ha ricevuto il premio come successo invece nel 2011.

ROBERTA ALLOISIO E' MORTA: COLPITA DA UN MALORE, HA RICEVUTO LA TARGA TENGO NEL 2011 (OGGI 3 MARZO 2017) - Una morte improvvisa e inaspettata quella di Roberta Alloisio, stroncata da un malore nella sua casa a Genova. La cantante era un'esponente della scuola di cantautori di Genova, ed aveva un legame fortissimo con Don Gallo. I suoi impegni culturali l'hanno portata alla collaborazione con il Suq di Carla Peirolero. Nata nel 1964 ad Alessandria, ha esordito nel 1977 con l'Assemblea Musicale Teatrale, gruppo fondato dal fratello e proprio a gennaio 2017 era uscito il suo album 'Luigi' dedicato a Tenco. Un grave dolore ha colpito Genova quest'oggi con la notizia della morte di Roberta Alloisio, che ha accusato un malore nella sua casa dove si trovava insieme al marito e al figlio. Nelle prossime ore verrà fissata la data del funerale, a cui parteciperà sicuramente tutta la cittadinanza che aveva imparato ad amarla in questi anni. 53 anni, la causa del decesso pare sia stata un arresto cardiaco, anche se non si spiegano anche i motivi di ciò.

© Riproduzione Riservata.