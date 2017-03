SARA CAPOFERRI/ Scomparsa da 10 giorni: per due volte tentò il suicidio (Quarto Grado, oggi 3 marzo 2017)

SARA CAPOFERRI, ULTIME NOTIZIE: NESSUNA NOTIZIA DA 10 GIORNI, IL GIALLO DELL’AUTO E LA SUA VITA COMPLESSA (QUARTO GRADO, OGGI 3 MARZO 2017) - Il caso di Sara Capoferri, la mamma 37enne scomparsa misteriosamente il 21 febbraio scorso da Palazzolo, in provincia di Brescia, sarà al centro della nuova puntata di Quarto Grado in onda questa sera. Che fine ha fatto la donna? Tanti i misteri che ruotano attorno alla sua sparizione che, con il passare delle ore, continua a destare l'enorme preoccupazione della famiglia, compresa la figlia 16enne. La sua auto è stata rinvenuta due giorni dopo la scomparsa, semibruciata, a Berlingo, nei pressi di un laghetto artificiale. Proprio attorno alla sua vettura si concentrano le maggiori domande degli inquirenti, a partire dalla causa che ha fatto scatenare l'incendio dell'auto, forse dovuto ad un cortocircuito. A proposito della vettura, ieri la trasmissione Storie Vere si è collegata in diretta con il luogo del ritrovamento del mezzo, ribadendo il mistero che ruota attorno alle mancate immagini delle telecamere nella giornata di martedì. L'auto sembrerebbe essere sparita dall'occhio delle videocamere di sorveglianza della zona e questo aprirebbe a nuovi quesiti: quando e soprattutto come Sara Capoferri è arrivata a Berlingo? Era da sola? Che strada ha percorso? Dopo aver lasciato la sua vettura sarebbe forse salita su un secondo mezzo? I dubbi riguarderebbero anche le ricostruzioni fornite dalle persone che l'avrebbero vista per l'ultima volta, tra cui un amico 35enne al quale Sara aveva telefonato dicendo di sentirsi poco bene e chiedendogli di raggiungerla. L'uomo, tuttavia, l'avrebbe persa di vista e da qual momento non sarebbe più riuscito a mettersi in contatto con lei, così come il resto della famiglia, compresa la figlia 16enne alla quale Sara Capoferri chiamò alle 23:00, prima di spegnere il suo cellulare e rendersi irraggiungibile. Durante la diretta del programma di Rai1, sul luogo del ritrovamento della vettura sono giunti nuovamente i Carabinieri con le unità cinofile. Circostanza, questa, confermata anche dal quotidiano Il Giorno che ha rivelato le nuove operazioni effettuate, al fine di passare nuovamente al setaccio l'area interessata alla ricerca di possibili elementi utili a fornire eventuali risposte. A tal fine, i Carabinieri hanno chiesto all'amico che la ospitava a San Pancrazio di fornire loro un paio di scarpe della donna scomparsa, in modo di effettuare anche in futuro ulteriori ricerche. Al centro delle indagini sul giallo di Sara Capoferri, ci sarebbe anche la sua vita privata non priva di complessità. Come rivela BresciaToday.it, infatti, in passato la 37enne sarebbe caduta "nelle tentazioni di droga e alcol" e avrebbe tentato il suicidio per ben due volte. La madre è intervenuta nella passata puntata del programma Chi l'ha visto senza nascondere i suoi timori in riferimento alle presunte cattive compagnie che la figlia era solita frequentare negli ultimi tempi. "Quando Sara è sotto effetto di droga e alcol è capace di camminare per chilometri senza fermarsi", ha commentato la madre della giovane mamma, nella speranza che qualcuno possa averla vista vagare o che magari le abbia dato un passaggio. Intanto, il mistero si infittisce a distanza di ormai 10 giorni dalla sua sparizione.

