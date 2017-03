SARAH SCAZZI/ Ergastolo a Cosima e Sabrina Misseri, il fratello della vittima soddisfatto (Quarto Grado)

SARAH SCAZZI NEWS, DOPO LE CONDANNE A CARICO DI COSIMA SERRANO, SABRINA E MICHELE MISSERI IL FRATELLO DELLA VITTIMA COMMENTA (QUARTO GRADO, OGGI 3 MARZO 2017) - A distanza di qualche giorno dalla sentenza della Corte di Cassazione sul delitto di Sarah Scazzi, la trasmissione Quarto Grado tornerà anche questa sera a commentare le condanne a carico di Cosima Serrano, Michele e Sabrina Misseri. Le donne sono state condannate entrambe all’ergastolo per l’omicidio della 15enne di Avetrana, mentre lo zio della vittima è stato condannato a 8 anni di reclusione per l’occultamento del suo cadavere, oltre che per inquinamento delle prove. Condanne pesantissime alle quali potrebbe seguire presto anche la temuta separazione delle due donne, da sei anni nella medesima cella e forse destinate ora in penitenziari diversi. Intanto, come rivela il settimanale Giallo, nonostante le condanne esemplari a carico di madre e figlia, l’uomo continua ad autoaccusarsi dell’omicidio di Sarah Scazzi. Subito dopo la sentenza della Suprema Corte, infatti, Michele Misseri sarebbe tornato a chiedere scusa alla consorte ed alla secondogenita, a sua detta in carcere da innocenti: “Io sono sereno per me ma non per le altre cose: due innocenti sono in carcere”, aveva dichiarato, parlando di “errore giudiziario”. Anche “zio Michele”, dopo la pronuncia dei giudici della Cassazione e dopo anni di libertà è tornato dietro le sbarre, pur dichiarandosi sereno per questo. Eppure, sebbene le indagini si siano concluse escludendo la sua partecipazione al delitto di Sarah Scazzi, l’uomo continua a ribadire la sua piena e totale colpevolezza: come mai? Se lo domanda anche il settimanale diretto da Andrea Biavardi, che ricorda come gli stessi inquirenti lo abbiano sempre descritto come un soggetto profondamente debole e facilmente manovrabile dalle due donne ora all’ergastolo e in particolare dalla moglie Cosima. Anche la seconda figlia di Michele, Valentina Misseri, l’unica della famiglia a non essere stata coinvolta nel delitto di Sarah Scazzi, in questi anni ha tentato di far ricadere sul padre le colpe delle due donne. In una intervista alla vigilia della sentenza in Cassazione, la stessa Valentina aveva ricordato come nei mesi precedenti al delitto di Avetrana, il padre avesse assunto un atteggiamento aggressivo e violento. Sabrina, in alcuni messaggi scambiati con Ivano Russo, aveva rivelato questo aspetto dell’uomo che era solito arrabbiarsi frequentemente e che addirittura era arrivato sul punto di aver tentato di uccidere Cosima Serrano. Sempre a detta della primogenita, sarebbe stata necessaria una perizia psichiatrica al fine di confermare i problemi che lei per prima aveva intravisto. La donna aveva poi aggiunto: “Mia sorella e mia madre sono innocenti. A uccidere Sarah è stato mio padre”. Chi non ha mai avuto dubbi sulla colpevolezza di Cosina e Sabrina è sempre stata invece la famiglia della piccola vittima. Il fratello Claudio Scazzi, al termine della sentenza ha commentato: “Sarah ha ricevuto giustizia, il Paese deve ringraziare chi ha lavorato per questo caso. In Italia la giustizia c’è”.

