UNIVERSITÀ GRATIS PER EXTRACOMUNITARI/ Italiani discriminati? La decisione del Politecnico scatena l'inferno!

UNIVERSITÀ GRATIS PER GLI EXTRACOMUNITARI, LA DECISIONE DEL POLITECNICO DI BARI FA SCATTARE LA POLEMICA. ECCO QUAL È L'OBIETTIVO - L'Università del Politecnico di Bari è al centro di un turbinio di polemiche dopo la scelta di rendere esenti da tasse gli studenti extracomunitari. Cosa c'è dietro questa scelta? Perchè favorire i fuori Ue e non gli italiani e più in generale gli europei? La risposta arriva da un articolo pubblicato oggi da La Stampa dove si sottolinea che l'obiettivo del provvedimento è quello di aumentare le iscrizioni all'università da Albania, Montenegro e tutti i paesi del Mediterraneo. Una scelta che può non essere condivisibile,ma che è stata studiata nel minimo dettaglio per regalare anche un ritorno sia al Politecnico che al paese in senso lato.Un modo per dare il diritto di studiare a chi magari non è in grado di affrontare determinate spese considerato che già chi ha un redditto al di sotto di determinate fasce può usufruire di una borsa di studio. Protesta chi supera queste fasce esigue e sottolinea come sia difficile anche con all'incirca ventimila euro l'anno portare avanti una famiglia e pagare l'università ai propri figli.

