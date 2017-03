Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: nove anni per Denis Verdini. Stop Brexit (3 marzo 2017)

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 3 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). NOVE ANNI A DENIS VERDINI - Il tribunale di Firenze ha condannato quest'oggi il leader di ALA, Denis Verdini a nove anni di reclusione. Verdini è stato riconosciuto colpevole relativamente al crac del credito Cooperativo Fiorentino, un fallimento che causato dai tanti finanziamenti riconosciuti e mai restituiti, ha portato sul lastrico centinaia di investitori. Il tribunale ha anche ordinato la confisca di oltre nove milioni di euro, soldi provenienti dall'illecita condotta posta in essere dagli imputati. Il coordinatore nazionale di ALA non era in aula al momento della lettura della sentenza, ma tramite i suoi avvocati si è detto intenzionato a proporre appello, professandosi totalmente estraneo ai fatti contestati dai giudici.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 3 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). DECOLLA IL CASO DELLE TESSERE FANTASMA - Un partito, quello democratico, che proprio non riesce a trovare più tranquillità. Archiviata non senza patemi la querelle legata alla scissione di Bersaniani e D’alemiani, superato con tanta fatica l’enpasse della scelta della data per il congresso, adesso la dirigenza del primo partito italiano si ritrova a dover gestire il caso delle tessere fasulle in un circolo in provincia di Napoli. Il video che in questi giorni sta spopolando in rete è devastante, in esso si vedono persone che nulla hanno a che fare con la politica, tesserarsi allo scopo di guadagnare una piccola somma di denaro. Il caso è stato commentato con realismo da Orlando, candidato premier alle prossime primarie, il guardasigilli parlando con i giornalisti, ha affermato che non presenterà liste nei collegi in cui ci possano essere dubbi, relativamente al tesseramento dei militanti.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 3 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). GIOVEDÌ NERO SULLE MONTAGNE ITALIANE - Due distinti incidenti in cui hanno trovato la morte almeno tre sciatori, e sono rimasti feriti almeno una ventina di turisti. Questo quello che è avvenuto ieri nelle montagne della Val D’Aosta, dove la magnifica giornata ha spinto tanti appassionati a praticare il pericolosissimo sci fuori pista. Gli incidenti avvenuti per colpa di alcuni distacchi nevosi, sono accaduti entrambi nella zona di Val Veny vicino al paese di Courmayeur, sul posto si sono portati una cinquantina di soccorritori con cani antivalanga e strumentazioni di ricerca all’avanguardia. L’ultimo incidente in zona era occorso il 17 Febbraio scorso, in quell’occasione altri tre morti sempre a causa di una valanga causata dall'innalzamento delle temperature.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 3 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). PRIMO STOP PER LA BREXIT - Non sarà uno stop determinante ma di fatto è il primo enpasse da quando a fine del giugno scorso gli inglesi hanno deciso di lasciare l’unione Europea. Ieri infatti la camera dei Lord ha approvato un emendamento vincolante per il governo, che prevede l’inserimento di una clausola che salvaguardi la libera circolazione dei cittadini europei all’interno dei confini di sua maestà britannica. Grazie alla norma tutti coloro che risiedono in Inghilterra non correranno il rischio di essere espulsi, nel momento in cui l’Inghilterra abbandonerà l’Europa. A caldo il premier Theresa May ha dichiarato che è comunque intenzione dell’esecutivo da lei presieduto salvaguardare i diritti acquisiti, a patto che i paesi europei faranno altrettanto con gli inglesi.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 3 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). IL VALZER DEGLI ALLENATORI - La confessione fatta al termine della partita del Barcellona di Luis Enrique, che ha comunicato ai giornalisti che il prossimo anno non sarà più l’allenatore di Messi e compagni, ha di fatto aperto il "valzer" delle panchine. Sono molti gli allenatori al top che nella prossima stagione, per motivi diversi, potrebbero cambiare aria. Si va da Allegri a Sarri, da Conte a Spalletti, tutta gente di grandi ambizioni, e alle volte con la voglia di cambiare aria. il caso forse più esemplificativo è quello di Allegri, la sua Juventus si avvia a vincere il sesto scudetto di fila, ma il tecnico livornese inizia a non essere amato più come un tempo dalla dirigenza bianconera, complice anche alcune prese di posizioni definite dalla famiglia Agnelli forse un po’ troppe dure (vedi Bonucci). Di certo che ancora molti mesi dovranno passare, cosi come è certo che il gran ballo da ieri è già….iniziato.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 3 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). BRUTTA AVVENTURA PER GROSSKREUTZ - Un giocatore dalle mille sfaccettature, questo è Kevin Grosskreutz assunto agli onori della cronaca per le sue tante bravate nel calcio tedesco. L’ultima nella notte italiana, quando il giocatore che gioca nella seconda divisione tedesca con lo Stoccarda, ha partecipato ad una rissa. Il giocatore era intervenuto ad una festa di liceali insieme ad alcuni giocatori della primavera della sua squadra. Durante la festa tutto bene alla fine però il gruppo si è ritrovato, per cause ancora da accertare, in una mega rissa. Ad avere la peggio è stato proprio il giocatore che ricoverato in ospedale ha riportato molte ferite lacero contuse. Come se non bastasse inoltre la sua società sta valutandola rescissione del contratto.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 3 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). QUANDO GLI SPORTIVI ATTIRANO MALINTENZIONATI - Un vero e proprio incubo cosi Fabio Quagliarella ha definito i 5 anni passati combattendo un criminale, che lo perseguitava in tutti i modi possibili e immaginabile. Il forte attaccante della Sampdoria è stato liberato dall’incubo grazie al lavoro degli uomini della polizia di Stato, che dopo infinite indagini sono riusciti a risalire a uno pseudo tifoso del Napoli, tale Raffele Piccolo. L’arresto del Piccolo oltre a liberare Fabio dallo spavento, gli ha permesso di rendere nota la sua storia, cosa che ha fatto alla trasmissione televisiva le Jene. A quanto affermato dal giocatore, al tifoso non era andato giù il trasferimento dal Napoli, e per questo immediatamente dopo ha iniziato a minacciarlo. Immediate le reazioni con moltissimi tifosi partenopei che hanno chiesto al loro presidente, di fare di tutto perché Fabio possa nel futuro indossare nuovamente i colori azzurri.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 3 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). F1, TEST SUL BAGNATO - Quella di ieri è stata la giornata dei test sul bagnato per tutte le formule uno che dal prossimo marzo daranno via al campionato mondiale. Su pista allagata a brillare sono state le solite vetture, con Ferrari e Mercedes a farla da padroni, e Red Bull immediatamente dietro. A spiccare più di tutti su pista bagnata è stato Raikkonen, il finlandese grazie alla sua grande sensibilità di guida è riuscito prima degli altri ad interpretare i cambi della propria vettura, e a fine giornata è risultato il migliore del circus. Con i test di quest’oggi finiscono i test collettivi.

