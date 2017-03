VALENTINO T / Untore Hiv: le vittime contagiate auspicano la castrazione (Oggi, 3 marzo 2017)

VALENTINO T, UNTORE HIV: VITTIME AUSPICANO LA CASTRAZIONE, IMPUTATO RISCHIA L’ERGASTOLO (OGGI 3 MARZO 2017) - Il caso di Valentino T, l'uomo ribattezzato come l'untore Hiv ed in carcere dal novembre del 2015, è stato affrontato anche oggi dalla trasmissione Chi l'ha visto 12.25, nella striscia quotidiana. Un approfondimento che fa molto riflettere e che giunge all'indomani dell'inizio del processo che si è tenuto in Corte d'Assise a Roma. Qualche tempo fa, alla redazione del programma di Rai 3 è giunta una mail molto significativa scritta da una ragazza romana di noma Maria. “Purtroppo credo di avere avuto a che fare con Valentino”, esordisce la giovane, raccontando come avvenne la loro conoscenza ed il successivo incontro. Maria conobbe Valentino su una nota chat e dopo aver appreso la descrizione dell’untore Hiv tramite Chi l’ha visto, la ragazza la definì “chiara tanto da far venire i brividi”. Era l’inverno 2008 quando Maria andò a ballare con alcune amiche. Valentino la portò a casa sua dove ebbero un rapporto non protetto poiché l’uomo le disse di essere allergico al profilattico. Dopo quella sera i due non si incontrarono mai più nonostante lui la cercò qualche volta. "Sono consapevole di aver sbagliato ma avevo 18 anni", ha aggiunto la ragazza nella mail. Dopo la diffusione della notizia, la giovane rivelò l'intenzione di parlarne con la madre, pur con non poca vergogna, prima di procedere al test dell’HIV. "Spero di aver sbagliato un dettaglio, una virgola, spero con tutta l'anima di aver sbagliato persona", scriveva con estrema ansia, sebbene il supporto e la vicinanza del suo fidanzato. Maria non aveva sbagliato persona in quanto il ragazzo che aveva incontrato era proprio Valentino T, il 32enne a carico del quale ieri si è aperto il processo e che lo vede imputato per epidemia dolosa e lesioni gravissime. Valentino T è infatti accusato di aver contagiato volontariamente, direttamente e indirettamente ben 57 persone. Fortunatamente, Maria non rientra tra i soggetti contagiati in quanto è risultata negativa al test. Ieri in aula, invece, non sono mancate le ex innamorate e che dal prossimo aprile sfileranno una dietro l'altra raccontando la loro storia di inganni con Valentino. Come rivela Il Messaggero online, sono 25 le donne tradite e che si sono costituite parte civile nel processo. "Non ci vergogniamo, non abbiamo colpe. Fidarsi del proprio fidanzato non può esserlo", ha commentato una delle ex amanti di Valentino T, che come le altre spera in una pena esemplare a suo carico. Tra le donne presenti c'è chi non è riuscita a trattenere le lacrime e chi invece la rabbia, sussurrando un "Vigliacco" al cospetto dell'imputato. "Ci vorrebbe la castrazione... Ma va bene pure l'ergastolo", ha aggiunto un'altra vittima. E proprio il carcere a vita è ora ciò che rischia Valentino, dopo aver visto respinto il rito abbreviato e che avrebbe potuto garantirgli uno sconto di pena.

© Riproduzione Riservata.