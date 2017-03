VINNY OHH/ "Voglio diventare un alieno asessuato": ecco perchè

VINNY OHH: UN RAGAZZO DI 22 ANNI DECIDE DI DIVENTARE UN ALIENO GENDERLESS (OGGI 3 MARZO 2017) - Una vita che cambia, la volontà di essere diverso dagli altri, è questa la storia di Vinny Ohh, un ragazzo di ventidue anni americano che ha deciso di sottoporsi alla bellezza di centodieci operazioni chirurgiche per diventare un alieno. L'obiettivo di Vinny Ohh è infatti quello di diventare un alieno genderless, ovvero senza genere, e per farlo non dovrà essere né maschio e né femmina rimuovendo anche i suoi genitali. "Voglio essere un essere alieno senza sesso, voglio che il mio io interiore si rifletta all'esterno" le parole del giovane americano che ha preso una decisione senza precedenti, andando incontro a molteplici operazioni chirurgiche pur di diventare qualcosa di diverso da tutti gli altri suoi coetanei. In una sua intervista al 'Daily Mail', Vinny Ohh ha spiegato di voler essere un ibrido e di aver preso questa decisione all'età di diciassette anni, quando aveva la volontà di non essere né un maschio e né una femmina decidendo di rivolgersi ai medici.

VINNY OHH: UN RAGAZZO DI 22 ANNI DECIDE DI DIVENTARE UN ALIENO GENDERLESS, LE OPERAZIONI (OGGI 3 MARZO 2017) - Vinny Ohh ha deciso di diventare un alieno transgender all'età di diciassette anni e da allora ad oggi (ora ha ventidue anni) si è sottoposto a centodieci operazioni chirurgiche. Il giovane americano ha speso finora cinquantamila dollari per le operazioni di chirurgia plastica, ed ora ha programmato un altro intervento per rimuovere i genitali, i capezzoli e l'ombelico. "Ho deciso di voler essere un ibrido dall'età di 17 anni" le parole di Vinny, e non ha problemi a vivere la sua vita senza genitali, "posso tranquillamente stare senza organi sessuali, quindi a cosa mi servono un pene ed una vagina?" commenta ai microfoni del Daily Mail. Il ventiduenne ha deciso di calarsi totalmente nella parte indossando anche delle enormi lenti a contatto per assomigliare sempre più ad un alieno insieme a degli artigli. Nello specifico Vinny si è sottoposto a dodici interventi riempitivi alle guance, trentacineu trattamenti in tutto il corpo, il laser al viso, cinque peeling, cinque operazioni al naso, due alla fronte, cinque alle labbra e decine di sedute di botox ed ora ha intenzione di spendere altrettanti soldi per togliere i genitali.

