Virginia Raggi (Foto: LaPresse)

AGENZIA EUROPEA DEL FARMACO IN ITALIA? MILANO IN LIZZA, ROMA NO: LA RAGGI NON ERA INTERESSATA - La sede dell'Agenzia Europea del Farmaco potrebbe essere trasferita a Milano, non a Roma: la sindaca Virginia Raggi, infatti, non si è interessata a tentare la successione alla capitale inglese. Quindi ora il capoluogo lombardo è in lizza insieme alle città di Austria, Danimarca, Irlanda, Olanda, Portogallo, Svezia e Ungheria. Ma perché l'ipotesi capitolina è tramontata la scorsa estate? Il governatore Nicola Zingaretti, stando a quanto riportato da AGI, avrebbe cercato più volte di raggiungere telefonicamente la sindaca Virginia Raggi per discutere della possibilità di spingere il governo a sostenere un'eventuale candidatura di Roma, ma il contatto non c'è stato e, quindi, il presidente della Regione ha scritto alla sindaca Raggi spiegando che «nel Lazio il comparto del farmaceutico e delle scienze della vita è tra i principali settori produttivi e di sviluppo». E, infatti, in questa regione il settore farmaceutico vanta oltre 22mila addetti, 300 aziende e 8 miliardi di export. Ospitare la sede dell'Agenzia Europea del Farmaco, con i suoi 700 dipendenti, era una grande opportunità di investimento, ma il Campidoglio non ha mai preso una posizione ufficiale sul dossier, anzi è emerso che la questione non rappresentava una delle priorità delle prime settimane del governo cittadino. I ricavi generati dall'indotto, però, sono molto interessanti: la città che vincerà questa sfida potrebbe diventare un vero e proprio hub farmaceutico, ma per Milano la concorrenza da sbaragliare è agguerrita.

