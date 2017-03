AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: tir prende fuoco in A10 (ultime notizie, oggi 30 marzo 2017)

Autostrade, bollettino traffico, Foto La Presse

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 30 MARZO 2017). INCIDENTE IN A10, UN TIR PRENDE FUOCO - Si è verificato un altro brutto incidente sull'A10 che in questo giorni purtroppo è vessata da diverse situazioni piuttosto sconvenienti. Abbiamo visto sul tratto di Savona all'altezza di Abissola un tir ha preso fuoco a causa di un problema ai freni. Le gomme sono andate in fiamme e sono stati costretti ad arrivare i vigili del fuoco di Genova che hanno sistemato tutto in maniera importante, salvando le persone coinvolte nelle circostanze. Per fortuna non ci sono stati feriti e nemmeno intossicati. L'unico inconveniente è stato rappresentato dal traffico e dalla viabilità che è stata piuttosto complicata. Sicuramente è stato beffardo il destino che ha voluto che il tutto accadesse dove proprio l'altro giorno un camion aveva ucciso due operai che stavano lavorando a un cantiere dove il giorno prima c'era stato un tir ribaltato.



AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 30 MARZO 2017). CANTIERI NELLA NOTTE - Sulle autostrade italiane sono stati diversi i cantieri che abbiamo visto aperti nella notte come racconta il portale istituzionale Autostrade.it. Sono diverse le situazioni che potrebbero portare nella mattinata di oggi, giovedì 30 marzo 2017, alcuni problemi legati proprio al traffico e a situazioni particolari e difficili da approcciare. Sarà consigliabile quindi controllare in tempo reale quello che accadrà anche grazie proprio al sito in questione. Si parte dall'A3 Napoli-Salerno dove al chilometro 42.8 direzione Reggio Calabria troviamo chiuso fino alle ore due il tratto tra Nocera sud e Cava de' Tirreni. Sull'A24 Roma-Teramo al chilometro 151 direzione Roma troviamo chiuso invece il tratto tra Teramo Ovest e Val Vomano fino alle ore sei. Questo anche per quanto riguarda sull'A7 Milano-Seravalle-Genova al chilometro 128.7 direzione Milano con il tratto tra bivio A7/A10 Genova-Venitmiliga e il bivio A7/A12 Genova-Livorno. Per chiudere sull'A1 Bologna-Roma il chilometro 295.5 direzione Napoli dove troveremo chiusa fino alle sei l'uscita Firenze Impruneta.

