CELLULA JIHADISTA VENEZIA/ Arrestati tre terroristi, preparavano attentato al ponte Rialto (ultime notizie)

CELLULA JIHADISTA VENEZIA, ARRESTATI TRE PRESUNTI TERRORISTI NELLA NOTTE (OGGI 30 MARZO 2017) - Nella notte è stata sgominata una cellula jihadista di kosovari operante a Venezia, con progetti di attentati abbastanza avviati e con collegamenti anche a Mestre e in provincia di Treviso. Sono in tutto tre gli arrestati assieme ad un quarto fermato ma minorenne: un’indagine svolta dalll’Antimafia, dall’Antiterrorismo di Venezia e dalla Digos ha portato questo notte il blitz decisivo per sgominare la cellula con legami sicuri con il terrorismo internazionale jihadista, non è ancora dato sapere se Isis o sigle simili. Attorno alle 4 hanno raccontato alcuni inquilini di un palazzo vicino al Teatro La Fenice, sono intervenute le perquisizioni che hanno arrestati i tre kosovari, mentre contemporaneamente sono intervenute altre 12 perquisizioni che hanno tentato di fermare altri presunti aderenti alla cellula fondamentalista. A questo blitz si è arrivati dopo una lunga indagine assistita da una capillare attività di controllo sul territorio veneziano e veneto: ricostruite poi, attraverso le intercettazioni e il lavoro di polizia e carabinieri anche i motivi della radicalizzazione e le dinamiche di relazioni tra i vari membri della cellula proto-terroristica tra Venezia, Mestre e Treviso.

CELLULA JIHADISTA VENEZIA, PRESUNTI TERRORISTI PREPARAVANO ATTENTATO AL PONTE RIALTO (OGGI 30 MARZO 2017) - In una delle intercettazioni che hanno dato il via libera definitivo all’operazione anti-terrorismo scattata questa notte a Venezia si sentivano i tre arrestati pensare alla preparazione di un attentato fondamentalista e jihadista al ponte di Rialto, uno dei simboli della città di Venezia, attraversato ogni giorno da migliaia di turisti da tutto il mondo. Questo ha convinto ad agire i vari reparti dell’anti-terrorismo che questa notte hanno eseguiti i quattro fermi e perquisito altre dieci case a Venezia, una a Mestre e una a Treviso, nella più totale segretezza che ha segnalato un assoluto dell’operazione. Come riportano le prime fonti del Corriere della Sera, «le tre persone raggiunge da ordinanze di custodia cautelare in carcere e il minorenne fermato sono tutti originari del Kosovo e sono presenti in Italia con un permesso di soggiorno. Almeno due lavoravano come camerieri in locali di Venezia». Dopo gli ultimi attentati di Berlino e Londra l’opera delle sezioni di anti-terrorismo e polizia postale si sono coordinate meglio per provare ad intercettare le radicalizzazione che avvengono quotidianamente sul web e i primi frutti iniziano ad arrivare.

