Estrazione/ Del Lotto di oggi e Superenalotto, 30 marzo: i numeri vincenti! (conc 37/2017, giovedì)

Estrazioni del Lotto e del Superenalotto (Fonte: LaPresse)

LOTTO E SUPERENALOTTO, LE ESTRAZIONI: I NUMERI VINCENTI E... - Sarà di sicuro un giovedì in festa grazie al Lotto e 10eLotto, che ritorneranno questa sera con un nuovo concorso. Ricchi e numerosi premi attendono tutti i giocatori, che si trovano già in prima fila ad attendere il risultato dell'estrazione. Stessa sorte anche per chi è uscito vincitore dall'ultimo appuntamento con i due giochi Sisal, dato che l'aver tagliato il traguardo non preclude la possibilità di una nuova vittoria. Nell'ultimo concorso del Lotto, salgono sul podio le due vincite gemelle da 216 mila euro cadauna, più corpose grazie all'opzione Lottopiù, centrate a Martellago, in provincia di Venezia, e ad Altavilla Irpina, in provincia di Avellino. Secondo posto invece per una quaterna indovinata a Biella sulla Nazionale, che ha premiato un fortunello con 108 mila euro. Per quanto riguarda il 10eLotto, invece, un giocatore è riuscito a realizzare 9 numeri su 10, conquistando quasi 48 mila euro. Secondo posto per due vincite gemelle indovinate a Monopoli, in provincia di Bari, e a Sassari, per il valore di 32 mila euro.

LOTTO E SUPERENALOTTO, LE ESTRAZIONI DI OGGI (30 MARZO 2017): LA SMORFIA - Avete già giocato i vostri numeri preferiti al Lotto? Il concorso di questa sera ci rivelerà fra pochissimo quali saranno i numeri vincenti di oggi. Per vincere non bisogna far altro che giocare la nostra combinazione, ma anche se sembra un compito facile, in realtà non è proprio così. Non è facile, infatti, decidere fra tanti numeri e Ruote, ma potete contare sulla nostra Rubrica. La notizia che abbiamo scelto per oggi ci farà conoscere la storia di Minnaar, un originale insegnante di matematica. Consapevole delle difficoltà degli alunni con la sua materia e forte della sua passione, il giovane docente ha infatti deciso di unire l'hip hop alla matematica per rendere le sue lezioni più efficaci. Si tratta di un cavallo vincente di Minnaar, che può vantare anche di essere un ex coreografo, nonché artista consolidato di hip hop. In questo modo, riferisce, i suoi alunni riescono a memorizzare le nozioni con maggiore facilità. Cosa ci dice la smorfia napoletana: abbiamo la matematica, 70, il docente, 4, la musica, 55, le nozioni, 20, e la difficoltà, 50. Come Numero Oro per gli amici del 10eLotto scegliamo invece i sensi, 18.

LOTTO E SUPERENALOTTO, LE ESTRAZIONI DI OGGI (30 MARZO 2017): LE QUOTE - Sale ancora di più il Jackpot del SuperEnalotto, che questa sera metterà in palio 24,9 milioni di euro. In prima fila tutti gli aspiranti fortunelli, che non vedono l'ora di scoprire se saranno fra i vincitori. Nell'ultimo appuntamento con il gioco sono stati migliaia i giocatori a conquistare una delle quote previste. In vetta i 20.271,73 euro del 5, indovinato da 8 vincitori, mentre il 4+ ha premiato 5 giocatori con 14.719 euro a testa. Terzo posto invece per i 1.417 euro del 3+, registrati da 113 appassionati, contro i 147,19 euro distribuiti dal 4 a 1.113 vincitori. Si prosegue con i 34.986 tagliandi fortunati che con il 3 hanno realizzato il premio da 14,17 euro, mentre 5 euro tondi per il 2 ed i suoi 421.898 vincitori. Infine le storiche quote SuperStar invariabili, a partire dal premio del 2+: vincono 100 euro a testa 1.756 giocatori. Sono stati invece 9.124 vincitori a centrare i 10 euro donati dall'1+, mentre lo 0+ eguaglia il suo corrispondente variabile con un premio da 5 euro: la quota è stata indovinata da 17.466 vincitori.

LOTTO E SUPERENALOTTO, LE ESTRAZIONI DI OGGI (30 MARZO 2017): COME LO SPENDO IL JACKPOT? - Sale l'adrenalina per tutti gli aspiranti vincitori del Jackpot del SuperEnalotto. Il montepremi potrebbe infatti scegliere a chi donare il proprio bottino milionario. La stessa sorte riguarda anche tutti i giocatori che nel precedente appuntamento con il gioco Sisal sono riusciti a posizionarsi sul podio delle vincite. Qualsiasi sia la vostra situazione, vorrete di sicuro essere preparati nel caso in cui doveste tagliare il traguardo. Come spendere la nostra vincita? Anche per oggi la nostra Rubrica ha selezionato per voi un progetto che parla di tecnologia e praticità. Tutti gli amanti del fai-da-te vorranno di sicuro realizzare una vera e propria opera d'arte, ma spesso non è possibile prendere nemmeno delle misure precise. Non senza l'utilizzo di uno strumento di precisione come VH-80, che permette di individuare nel dettaglio qualsiasi tipo di misura. La vecchia 'bolla' da muratore trova quindi il suo sostituto più tecnologico: il goal? Dimenticatelo. Il successo è tale che è stato registrato un importo versato di 10 volte maggiore. Pronti per vincere? Numeri fortunati in arrivo.

