Guarita dall'anoressia con l'Eucarestia / Emily Stimpson: “ho capito che il mio corpo è immagine di Dio”

Immagini di repertorio

GUARITA DALL'ANORESSIA CON L'EUCARESTIA, LA STORIA DI EMILY STIMPSON (OGGI, 30 MARZO 2017) - L'Eucarestia per combattere l'anoressia. E' riuscita a superare la malattia proprio accostandosi a Dio la giornalista americana Emily Stimpson, autrice del blog The Catholic Table. La giornalista lo ha raccontato di recente in prima persona, come riporta Aleteia.org: Emily Stimpson ha rivelato di aver sofferto di anoressia da quanto aveva 16 anni e di essere riuscita a guarire non grazie ai medici ma alla fede. "Odiavo il mio corpo - spiega la giornalista -, mi sentivo grassa e vedevo il cibo come un mezzo per controllare il mondo. La mia battaglia con il cibo era un’aggrovigliamento di insicurezze e ansietà, situazione aggravata da una visione materialistica dell’universo". Cresciuta come cattolica ma non praticante Emily Stimpson si è riavvicinata a Dio grazie all'aiuto di un collega: si è riavvicinata alla Messa e così ha modificato il modo di guardare gli altri ma soprattutto se stessa. "Prendere l’Eucarestia - racconta Emily Stimpson - ha contribuito a modificare il modo di vedere il mio corpo e la mia vita. Mi sono vista come immagine di Dio, il mio corpo come tempio dell’anima, luogo di cui dovevo prendermi cura. Ho iniziato ad apprezzare le mie curve femminili come segno fisico della mia anima femminile". L'Eucarestia è stata quindi la terapia con la quale la giornalista ha vinto la sua battaglia contro l'anoressia. "L’Eucaristia ci nutre con la vita di Dio, ci rafforza nei momenti di prova, ci conforta nei momenti di dolore, guarisce le ferite e ci riempie della gioia di Cristo. Tutto quello che potevo fare era cadere in ginocchio in segno di gratitudine e ammirazione per Lui", afferma Emily Stimpson. (clicca qui per leggere tutto)

© Riproduzione Riservata.