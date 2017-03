INCIDENTE STRADALE/ Valchiavenna, scontro tra due auto: morti due giovani (Ultime notizie oggi, 30 marzo 2017)

Immagini di repertorio (LaPresse)

INCIDENTE STRADALE VALCHIAVENNA: DUE GIOVANI MORTI IN SCONTRO TRA AUTO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 30 MARZO 2017) - Un grave incidente stradale mortale si è verificato stanotte in Valchiavenna. Si è trattato, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Ansa, di uno scontro tra due auto in cui sono morti due giovani. L'incidente stradale è avvenuto a Era, frazione di Samolaco, in provincia di Sondrio, in Lombardia. Le vittime sono una ragazza di 19 anni e un ragazzo di 23 anni: sono morti nello schianto tra due automobili. Una terza persona è rimasta ferita nell'incidente stradale: ha subito ferite non gravi ed è stata ricoverata all'ospedale Morelli di Sondalo, comune che si trova sempre in provincia di Sondrio. Sul luogo dello scontro tra le due automobili sono intervenuti i sanitari dell'automedica per prestare soccorso, i Vigili del fuoco di Mese e gli agenti delle pattuglie di carabinieri e Polstrada per effettuare i rilievi. Per evitare incidenti agli automobilisti in viaggio sulle strade e autostrade è sempre consigliata massima prudenza alla guida e rispetto delle norme del codice della strada, in particolare quelle che riguardano i limiti di velocità e le distanze di sicurezza.

© Riproduzione Riservata.