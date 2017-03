OKSANA KOSHELEVA/ Video, tira fuori dall'auto e mette nel portabagagli l'uomo che le ha tagliato la strada

Oksana Kosheleva trascina un tram

OKSANA KOSHELEVA, VIDEO: LA SOLLEVATRICE DI PESI TIRA FUORI DALL’AUTO UN UOMO CHE LE AVEVA TAGLIATO LA STRADA - Meglio non far arrabbiare la sollevatrice di pesi russa Oksana Kosheleva, che ha reagito male a una manovra pericolosa fatta da un automobilista. Come riporta LaStampa.it, l’uomo le aveva tagliato la strada con una manovra pericolosa: la donna più forte della Siberia ha risposto scendendo dall’auto e tirando fuori il guidatore della sua, per poi chiuderlo nel proprio bagagliaio. La lite è avvenuta nel parcheggio di un centro commerciale a Irkutsk nella Russia siberiana centrale. Il filmato che potete vedere qui sotto è stato realizzato dagli amici dell’uomo, che lo stavano registrando mentre provava dei testacoda. La 34enne Kosheleva non è una donna con cui scherzare: è infatti famosa per aver trascinato camion e tram a mani nude. Prima di tirarlo fuori dal veicolo, la sollevatrice di pesi aveva ammonito l’uomo a voce, ricordandogli che c’erano bambini nella vicinanza. Dopo lo scatto d’ira la Kosheleva ha liberato il malcapitato guidatore spericolato.

