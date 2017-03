PREVISIONI METEO/ Giornata di Primavera, ma domenica torna la neve (Ultime notizie, 30 marzo 2017)

Previsioni meteo, Foto La Presse

PREVISIONI METEO E MALTEMPO: NEL WEEKEND TORNA IL MALTEMPO (OGGI, 30 MARZO 2017) - L'arrivo della Primavera e il sole di questi giorni hanno un po' illuso gli italiani che dovranno rinviare il loro primo weekend al mare. Infatti il cielo nel fine settimana, soprattutto domenica, sarà piuttosto coperto per quello che ci dicono al momento le previsioni del tempo. Si parte dal nord dove vedremo addirittura la neve cadere tra Valle d'Aosta e Piemonte. I temporali saranno cospicui soprattutto sul Piemonte, oltre a vedere pioggia sull'Emilia Romagna. Quello che sorprende sono i temporali molto ingenti che porteranno anche all'allerta meteo sulle isole Sicilia e Sardegna. Non c'è da preoccuparsi però perchè proprio questa potrebbe essere l'ultima ondata di maltempo. Inoltre sarà molto interessante vedere come i cambiamenti climatici porteranno all'arrivo del caldo che per quest'anno è prevista davvero molto in anticipo rispetto agli anni passati.

PREVISIONI METEO E MALTEMPO: GIORNATA DI PRIMAVERA, SOLE OVUNQUE (OGGI, 30 MARZO 2017) - La giornata di oggi, giovedì 30 marzo 2017, è la prima dove il cielo si può considerare completamente primaverile. Infatti ovunque ci sarà sole con pochissime nuvole e con schiarite laddove si verificheranno. Le uniche le vedremo sull'alta Toscana, sulla bassa Calabria, un po' sparse per la Sicilia e nella Sardegna occidentale. Per il resto non dovrebbero esserci problemi di sorta. Nonostante questo le temperature saranno molto rigide nelle prime ore della mattina tanto che le minime ci dicono cinque gradi ad Aosta e sei a Potenza. Nel pomeriggio invece chi ne avrà la possibilità potrà andare al mare, ma nelle massime ci saranno delle sorprese interessanti. Infatti le troveremo coi venticinque gradi di Bolzano e i ventiquattro di Trieste, Bologna e Firenze. Inoltre quelle nuvole che vedremo di mattina nel pomeriggio non ci saranno. Per concludere invece i venti tireranno da nord verso sud così come le correnti del mare.

