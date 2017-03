SPOSA BALLA COL FIGLIO DISABILE/ Video, il regalo speciale del ragazzino alla mamma nel giorno delle nozze

La mamma di Alex balla con lui nel giorno delle nozze

SPOSA BALLA COL FIGLIO DISABILE, VIDEO: LA COMMOVENTE SORPRESA DEL RAGAZZINO ALLA MAMMA NEL GIORNO DELLE NOZZE - Il tredicenne Alex Dieterle, affetto da una grave paralisi cerebrale, ha voluto fare una sorpresa alla mamma nel giorno delle sue nozze sulle note di Yellow dei Coldplay. Attaccato con un’imbracatura allo sposo, il ragazzino ha potuto ballare con la madre nel suo giorno speciale davanti a tutti gli invitati. A condividere il video (clicca qui per vederlo) che sta facendo il giro del mondo è stato Jamie Mathias, colui che canta la canzone di Chris Martin. Il musicista ha postato il video sulla sua pagina Facebook scrivendo: “Faccio fatica a trattenere le lacrime!” È un momento che non dimenticherò mai. Lo sposo si è attaccato il suo nuovo figlio (che soffre di una grave paralisi cerebrale) al petto per permettere alla madre del ragazzino di vedere realizzato il sogno di poter ballare con lui il suo primo ballo nel giorno delle nozze”

SPOSA BALLA COL FIGLIO DISABILE, VIDEO: LA COMMOVENTE SORPRESA DEL RAGAZZINO ALLA MAMMA NEL GIORNO DELLE NOZZE: LA RACCOLTA FONDI PER PORTARE ALEX A DISNEYLAND - Un momento bellissimo che però non può cancellare le difficoltà di questa famiglia, come racconta Jamie nel suo posto: “Purtroppo Alex sta davvero male e la mamma e il nuovo sposo non sanno quanto altro tempo avranno a disposizione con lui. Vogliono portarlo in vacanza a Disneyland per regalargli il viaggio di una vita ma a causa della complessa natura delle sue cure mediche questo verrebbe a costare troppo, Vi prego lasciate una donazione su questa pagina per permettergli di raggiungere questo obiettivo”. In tredici mesi la causa del piccolo Alex ha ravvolto ben 5mila dollari e sicuramente la tanta visibilità data dal video lo sta aiutando. Jamie ha pubblicato il video il 26 marzo e il giorno dopo è tornato a condividerlo esclamando: “Gesù Cristo questo video ha avuto oltre 250mila visualizzazioni in mezza giornata! Spero davvero che li aiuti a raggiungere i loro obiettivi”.

