Sciopero pubblico impiego / Oggi, 30 marzo 2017: protesta scuola e lavoratori precari, info e orari

Immagini di repertorio (LaPresse)

SCIOPERO PUBBLICO IMPIEGO OGGI, 30 MARZO 2017: AGITAZIONE DEI LAVORATORI PRECARI, INFO E ORARI - Nuova giornata di sciopero del pubblico impiego oggi 30 marzo 2017. Si tratta di una protesta generale indetta a livello nazionale dal sindacato Usb-Pubblico Impiego. Lo sciopero, che sarà attuato per l'intera giornata di lavoro, riguarda i dipendenti pubblici, la scuola, i Vigili del Fuoco e tutti i lavoratori precari. Dallo sciopero sono però esclusi l’intero personale del Servizio Sanitario Nazionale e gli agenti della polizia municipale di Cascina, in provincia di Pisa. Sarà quindi un'altra giornata di sciopero generale del comparto del pubblico impiego a pochi giorni da quella che si è svolta lo scorso 8 marzo, in occasione della manifestazione mondiale contro la violenza organizzata proprio per la Festa della donna. L'Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego spiega in una nota quali sono i motivi dello sciopero del pubblico impiego oggi 30 marzo 2017: "Saremo in piazza con i precari della pubblica amministrazione, con i LSU, con i discontinui dei vigili del fuoco in sciopero per chiedere ed ottenere, finalmente , la definitiva stabilizzazione, con i lavoratori Alitalia in lotta contro il remake di un film già visto e che ha prodotto lacrime e sangue, a fianco della Palestina nella Giornata della Terra a sostenere le ragioni e il diritto di quel popolo fratello alla propria libertà ed autodeterminazione". Saranno quindi a rischio alcuni servizi per la collettività, a cominciare da quello della scuola dove non sarà garantito il regolare svolgimento delle lezioni e dove potrebbe essere a rischio anche il funzionamento delle mense scolastiche.

