TERREMOTO OGGI/ Ingv, ultime scosse: Basilicata, sisma di M 2.5 a Potenza (30 marzo 2017, ora 2:00)

Terremoto Oggi

INGV, TERREMOTO OGGI E METEO: SCOSSA DI 2.5M A POTENZA (30 MARZO 2017) - Torna a tremare la Basilicata, ma per fortuna l'ultima scossa di terremoto registrata dalla Sala Sismica di Roma dell'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) non è intensa, quindi non sono stati registrati danni. Il sisma è stato di magnitudo M 2.5 sulla Scala Richter ed è avvenuto alle 23:27 in provincia di Potenza. L'epicentro del terremoto è stato localizzato a latitudine 44.14, longitudine 10.75 e ad una profondità di 12 chilometri. Cutigliano (PT), Abetone (PT), Fanano (MO), Fiumalbo (MO) e San Marcello Pistoiese (PT) sono i Comuni situati entro i 10 chilometri dall'epicentro del terremoto. La prima scossa della giornata di oggi è, invece, quella delle 00:15, avvenuta in provincia di Macerata: Pievebovigliana il Comune più vicino all'epicentro del sisma, che è stato di magnitudo M 1.5. Gli altri, invece, sono Fiordimonte, Muccia, Pieve Torina, Fiastra, Camerino e Acquacanina.

INGV, TERREMOTO OGGI E METEO: SOLE E CLIMA MITE (30 MARZO 2017) - È entrata nel vivo l'ultima settimana del mese di marzo, che ci regalerà bel tempo, stando alle ultime previsioni meteo. Dopo aver conquistato l'Italia, l'anticiclone Zefirus ha portato bel tempo su quasi tutte le nostre regioni, dove il clima è diventato sempre più mite. Inoltre, ha dato il via al semestre estivo e, infatti, le temperature sono in aumento ovunque, così come è diffuso il bel tempo. Sole prevalente su tutte le regioni, anche se la Sicilia potrebbe essere soggetta a qualche temporale. Domani, invece, è previsto bel tempo e clima molto mite. Come anticipato, le temperature sono in graduale aumento ovunque, ma stando a quanto riportato da IlMeteo.it, è più apprezzabile al Nord, dove i valori sono gradevoli e superano spesso i 21-22° in particolare sulla Pianura Padana. Invece, sui rilievi e le valli alpine può fare più caldo. A Bolzano, infine, le temperature potrebbero raggiungere i 25°.

© Riproduzione Riservata.