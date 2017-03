UCCISO A SPRANGATE/ Alatri, Emanuele Morganti: presunte rivalità tra paesi dietro il delitto? (ultime notizie)

Emanuele Morganti ucciso a sprangate

EMANUELE MORGANTI, 20ENNE UCCISO AD ALATRI: STORIE DI DROGA E PRESUNTA RIVALITÀ DIETRO IL DELITTO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 30 MARZO 2017) - Il delitto di Emanuele Morganti, il giovane 20enne ucciso a sprangate ad Alatri, continua a regalare con il passare delle ore nuovi retroscena che corrono soprattutto tramite la piazza virtuale di Facebook. E' qui che, come rivela Il Fatto Quotidiano nella sua edizione online, è esploso l'emblematico hashtag #chisaparli. Un invito chiaro rivolto a tutti coloro che erano presenti, davanti alla discoteca di Alatri, la notte a cavallo tra il 24 ed il 25 marzo scorso, affinché possano fornire la loro versione su quanto accaduto al povero Emanuele Morganti, per il cui omicidio sono stati fermati i due fratellastri Mario Castagnacci e Paolo Palmisani. Il numero degli indagati, tuttavia, aumenta con il passare delle ore e ad oggi sarebbero almeno sette le persone coinvolte, ovvero anche i quattro buttafuori del locale Miro Music Club ed il 50enne Franco Castagnacci, padre di Mario. Per gli inquirenti saranno decisive le testimonianze degli amici di Emanuele Morganti nel definire il ruolo avuto dai vari indagati, così come le immagini delle telecamere di sorveglianza della discoteca, fuori dalla quale il giovane è stato massacrato mortalmente. Ma i contorni del delitto di Emanuele Morganti sono numerosi. Tra i vari aspetti che sembrano emergere dopo l'arresto dei due fratellastri, il procuratore di Frosinone, nel corso della conferenza stampa, ha ribadito gli "ambienti delinquenziali" frequentati dai due arrestati, non escludendo la possibilità "che abbiano inteso affermare una propria capacità di controllo del territorio". Ma non è tutto: secondo gli inquirenti alla base della follia omicida dei due giovani arrestati potrebbe esserci anche l’assunzione di un mix di droghe e alcol. E sono ancora i social a far emergere i retroscena di un passato tutt'altro che trasparente del 27enne Castagnacci, nel quale a dominare sono soprattutto i suoi precedenti: l'arresto nel 2011 per possesso di hashish, un processo in corso per traffico di stupefacenti ed il fermo, il giorno precedente all'omicidio di Alatri, per possesso di 300 dosi di cocaina, 150 di crack e 600 di hashish. Alle voci del web relative alle presunte aggressioni messe a segno anche in passato "col tubo" da uno dei due fratellastri in arresto, si vanno ad aggiungere poi quelle di presunte divisioni tra Tecchiena, paese di origine del 20enne ucciso a sprangate e Alatri, divenuto tristemente noto per il fatto di cronaca che si è consumato davanti al Miro Music Club. Ed è così che dietro il delitto di Emanuele Morganti si celerebbe anche una storia frutto di rivalità di paese, antiche acredini che da sempre separerebbero i due centri, distanti 7 chilometri l'uno dall'altro. "Un retaggio storico", secondo il sindaco di Alatri, dove è stata organizzata una fiaccolata dall’amministrazione comunale che auspica nella partecipazione di almeno mille persone, a differenza di Tecchiena dove a prendere parte alla fiaccolata in onore di Emanuele Morganti sono stati in duemila, oltre la metà dei residenti della frazione.

