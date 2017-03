Whatsapp Sniffer

WHATSAPP SNIFFER, COS'È E COME FUNZIONA L'APP PER SPIARE CONVERSAZIONI E MESSAGGI. FINE DELLA PRIVACY? - Le conversazioni su WhatsApp possono essere spiate con Sniffer, un software per Android e iPhone che - a scanso di equivoci - viola molte disposizioni normative in materia di privacy. Questa applicazione è salita agli onori della cronaca per un servizio de Le Iene Show, che ha trattato un complicato e controverso triangolo amoroso. WhatsApp Sniffer, dunque, permette di controllare le chat di un altro dispositivo che si trova sotto la copertura della stessa rete wi-fi, quindi spiare una delle app più sicure al mondo, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto della privacy. Ci teniamo a precisare che utilizzando questa applicazione si commette un reato: utilizzare un software di questo tipo e con quelle finalità si finisce per essere puniti dalla legislazione, che tra l'altro è particolarmente severa in materia. WhatsApp Sniffer, però, è reperibile in rete e quindi scaricabile: non è reperibile su Play o Apple Store per questioni legate, appunto, alla privacy e alla sicurezza, quindi l'installazione sul dispositivo è necessariamente manuale. Nonostante porti a commettere un reato penalmente rilevante, questa applicazione garantisce i risultati per i quali viene installata: dopo aver effettuato la connessione e lo "spofing" automatico, è in grado di spiare le conversazioni. Con questa app è, dunque, possibile carpire le conversazioni WhatsApp avvenute sotto la stessa rete internet, senza che l'utente spiato possa rendersene conto. Quindi, si possono "rubare" messaggi, contenuti multimediali, foto e video. L'uso di questa applicazione tra l'altro è semplice, un altro motivo per dibattere sul tema della violazione della privacy: la cronaca è piena di casi di diffusione non autorizzata di dati e contenuti carpiti da WhatsApp. Le conseguenze, dunque, non sono solo legali: usando questo tipo di software si rischia di generare conseguenze inaspettate.

