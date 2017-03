ANTONELLA LETTIERI/ Nuovi approfondimenti sulla scena del crimine, i Ris al lavoro per 5 ore (Quarto Grado)

Antonella Lettieri, ultime notizie

ANTONELLA LETTIERI, ULTIME NOTIZIE: NUOVI ACCERTAMENTI DEI RIS IN CASA DELLA VITTIMA (QUARTO GRADO, OGGI 31 MARZO 2017) - Un delitto del quale manca ancora un movente, quello di Antonella Lettieri, la giovane donna di Cirò Marina massacrata la sera dell'8 marzo scorso. A seguire gli ultimi sviluppi dell'intricato caso sarà la trasmissione Quarto Grado, che tornerà questa sera con nuove importanti novità, alla luce di quanto avvenuto nelle passate ore. Gli ultimi due giorni sono stati infatti caratterizzati da importanti sopralluoghi avvenuti prima nell'abitazione del presunto assassino della commessa, il vicino di casa e bracciante agricolo 50enne, ora in carcere, Salvatore Fuscaldo e successivamente nella stessa abitazione dove la vittima è stata uccisa. I Ris di Messina, dunque, nella giornata di ieri hanno eseguito nuovi importanti accertamenti sulla scena del crimine, dalla stanza in cui Antonella Lettieri è stata brutalmente uccisa e fino ai piani superiori dell’appartamento, trovati totalmente a soqquadro. Come evidenziato dalla trasmissione Pomeriggio 5 nella puntata di ieri, dopo aver analizzato l’appartamento della vittima, i Ris si sono spostati all’esterno per compiere nuove analisi anche sulla sua auto. I sopralluoghi sono durati anche ieri per molte ore nonostante resti ancora da capire cosa stessero cercando gli inquirenti nei luoghi in uso ad Antonella Lettieri. Informazioni, queste, impossibili da ottenere anche alla luce degli atti di inchiesta secretati per motivi di ordine pubblico. Il magistrato, in tal senso, ha deciso di non rendere noti neppure i primi risultati avuti dagli esami di laboratorio del Ris e che hanno riguardato, fra tutti, i capelli rinvenuti nelle mani di Antonella dopo la sua uccisione. Come ribadisce l’inviata della trasmissione dell’ammiraglia Mediaset, tuttavia, quasi certamente ci sarà stato qualcosa di importante tanto da spingere gli inquirenti ad un ritorno inaspettato nell’abitazione della vittima, dove ieri i sopralluoghi sono durati per oltre cinque ore, dopo le sei ore di accurati accertamenti che avevano riguardato il giorno precedente anche l’appartamento di Salvatore Fuscaldo. Ricordiamo che nell’ambito delle indagini sul delitto di Cirò Marina, nei giorni scorsi sono stati ritrovati anche una coperta intrisa di sangue e un paio di scarpe anch’esse riportanti macchie ematiche. I risultati sui due oggetti repertati avranno un’enorme importanza al fine di capire se il presunto assassino si trovasse da solo o se avesse dei complici che lo avrebbero potuto aiutare sia prima che dopo l’omicidio, nella fase relativa all’occultamento dell’arma (o delle armi) del delitto. Il Colonnello dei Carabinieri di Crotone, ai microfoni di Pomeriggio 5 ha motivato il ritorno dei Ris nelle abitazioni distanti pochi metri l’una dall’altra, ovvero quella di Salvatore Fuscaldo e quella della vittima: “Si tratta di una esigenza del Ris di fare un’ulteriore ispezione dei luoghi”, ha commentato. “Un approfondimento e una conferma di quello che possono essere i dati già acquisiti sulla scena del crimine”, ha aggiunto. Dopo gli accertamenti in casa della persona indagata, sempre secondo il Colonnello dei Carabinieri, gli inquirenti avrebbero già trovato dei riscontri in riferimento alla trapunta e agli scarponcini. Sebbene Fuscaldo abbia negato, gli scarponcini trovati e macchiati di sangue apparterrebbero proprio al principale indagato, arrestato lo scorso 16 marzo. In merito alla trapuntina, invece, non è ancora chiaro se questa si trovasse in casa della famiglia Fuscaldo o, al contrario, in casa di Antonella Lettieri. Su questo aspetto, ad oggi, non ci sarebbe assoluta chiarezza.

