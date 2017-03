AUTOSTRADE / Bollettino traffico: incidente sull'Autostrada del Sole (ultime notizie, oggi 31 marzo 2017)

Autostrade, bollettino traffico, Foto La Presse

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 31 MARZO 2017). BRUTTO INCIDENTE SULL'AUTOSTRADA DEL SOLE - Ieri purtroppo c'è stato un brutto incidente sull'autostrada del sole. Il Giorno, nella sua versione online, ha sottolineato come ci sia stato un vero e proprio schianto tra due automobili che ha causato dei veri e propri disagi. Questo ha portato all'intervento immediato della Polizia stradale e dell'ambulanza tra Casale e Guardamiglio in direzione Bologna. La polizia sta ancora analizzando la situazione per capire il motivo dell'incidente e di chi sia stata la colpa. Sono rimaste ferite cinque persone anche se per fortuna nessuna di queste ha riportato problemi gravi di salute e non ci sono persone in pericolo di vita. L'incidente ha portato dei rallentamenti nella giornata di ieri con circa due ore di traffico intenso. Nella giornata di oggi, venerdì 31 marzo 2017, non ci dovrebbero essere comunque problemi di nessun tipo. Sarà sempre consigliabile seguire con attenzione l'aggiornamento in tempo reale del sito istituzionale Autostrade.it.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 31 MARZO 2017). CANTIERI APERTI NELLA NOTTE - Come ogni notte sulle autostrade italiane sono diverse le situazioni legate all'apertura di cantieri per effettuare lavori. Il sito istituzionale Autostrade.it riporta caso per caso quelli che potrebbero essere i problemi che si trascineranno fino alle prime ore della mattina. Durante la tarda serata di ieri c'è stata una lunga coda sull'A8 Milano-Varese al chilometro sei in direzione Varese tra Milano Nord e il bivio A8 / Tangenziale ovest Milano. Problemi anche sull'A1 Milano-Bologna dove fino alle ore sei di questa mattina al chilometro 90.4 direzione Milano troveremo chiusa l'uscita di Fidenza. Sempre allo stesso orario troveremo invece chiuso al traffico sempre sulla stessa autostrada al chilometro 102 direzione Napoli l'allacciamento per Parma. Infine sull'A12 Genova-Livorno troveremo chiusa l'entrata Genova Nervi al chilometri 11.5. Il consiglio è di consultare sempre il sito prima di partire in autostrada perchè aggiornato in tempo reale.

