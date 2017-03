AVVOCATO UCCIDE CLIENTE / Brindisi, 15 colpi contro la vittima 45enne: lo minacciava per una causa pendente

Immagine di repertorio

AVVOCATO UCCIDE CLIENTE, ULTIME NOTIZIE: SPARA 15 COLPI STANCO DELLE CONTINUE MINACCE (NEWS OGGI, 31 MARZO 2017) - Tragedia nella giornata di ieri a Oria, in provincia di Brindisi, dove un avvocato ha ucciso un suo cliente che lo minacciava per una causa pendente. A darne notizia è il portale TgCom24.it, che rivela come l'assassino reo confesso, l'avvocato civilista Fortunato Calò di 57 anni, avrebbe ucciso a colpi di pistola un suo cliente, Arnaldo Carluccio, di 45 anni, all'interno del suo studio legale. Il legale avrebbe scaricato l'intero caricatore con 15 colpi nei confronti del 45enne di Torre Santa Susanna. Poi, dopo il delitto, avrebbe chiesto ai suoi colleghi di chiamare i Carabinieri ed avrebbe atteso il loro arrivo prima di confessare tutto. Un omicidio nato dalla disperazione: si può riassumere così quanto avvenuto ieri nel Brindisino. A spiegare l'accaduto è stato lo stesso Calò che, nel corso dell'interrogatorio agli inquirenti avrebbe consegnato il suo cellulare contenente tutti i messaggi di minacce inviati dalla vittima. Ad uccidere il cliente 45enne sarebbe stata una pistola calibro 9x21 regolarmente detenuta anche se l'avvocato omicida era autorizzato a tenerla solo nella sua abitazione per fini sportivi. La tragedia si sarebbe invece consumata presso il suo studio legale dove i due si erano incontrati previo appuntamento per discutere ancora una volta di una vecchia causa civile legata ad un risarcimento ed ancora pendente al Tribunale di Brindisi. Dopo l'arrivo sulla scena del crimine delle Forze dell'Ordine, le stesse hanno rinvenuto 15 bossoli, ovvero l'intero munizionamento della pistola, consegnata ai Carabinieri dallo stesso avvocato. L'autopsia sul corpo della vittima chiarirà l'enigma dei colpi esplosi e che si sarebbero rivelati letali.

