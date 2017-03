CHIARA POGGI / Archiviata inchiesta su Andrea Sempio, il padre del ragazzo: "Mai dubitato" (Quarto Grado)

Andrea Sempio, Quarto Grado

CHIARA POGGI, ULTIME NOTIZIE: ARCHIVIATA INCHIESTA SU ANDREA SEMPIO, PER LUI LA FINE DI UN INCUBO (QUARTO GRADO, OGGI 31 MARZO 2017) - Poco prima dello scorso Natale intervenne un colpo di scena clamoroso nell'ambito del giallo sul delitto di Chiara Poggi, la giovane uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007 e per il cui omicidio è stato condannato in via definitiva a 16 anni il fidanzato Alberto Stasi. Dallo scorso dicembre, infatti, entrò con forza nell'inchiesta un nuovo nome, quello di Andrea Sempio, indagato per atto dovuto dopo una serie di dubbi sollevati dalla difesa di Stasi e che cercarono di spostare l'attenzione sul 29enne, amico del fratello minore della vittima. La sua posizione fu posta sotto la lente di ingrandimento dopo un esposto-denuncia presentato alla procura da Elisabetta Ligabò, madre di Alberto Stasi. Contro il neo indagato, il suo stesso Dna che secondo il biologo forense Pasquale Linarello era compatibile con quello rinvenuto sulle unghie di Chiara Poggi. Fu così l'inizio di un incubo per Andrea Sempio, terminato solo a distanza di oltre tre mesi con l'archiviazione dell'inchiesta a suo carico. E' quanto reso noto nei giorni scorsi dal quotidiano Il Giorno nella sua versione online e che sarà approfondito questa sera nel corso della trasmissione di Rete 4, Quarto Grado, che tornerà ad interrogarsi su uno dei casi che da sempre ha diviso l'opinione pubblica in merito alla posizione di Alberto Stasi. Secondo la Procura di Pavia, l'integrazione depositata dalla difesa di Stasi "altro non era che un maldestro tentativo di trovare, ancora una volta un colpevole alternativo" al ragazzo condannato a 16 anni di reclusione. La procura, nell'archiviare l'inchiesta su Sempio ha anche ribadito la strategia già nota da parte della difesa del fidanzato di Chiara Poggi, nell’ambito del processo bis, nel tentare "di deviare l’attenzione da Stasi su fantomatici terzi soggetti". Dopo l'uscita definitiva dall'inchiesta sul delitto di Garlasco da parte del 29enne, a rilasciare alcune brevi dichiarazioni è stato il padre del giovane, Giuseppe Sempio, che al medesimo quotidiano ha dichiarato nelle passate ore: "Cerchiamo di tornare alla vita di prima". I mesi appena trascorsi li ha considerati "tremendi" ma l'uomo ha anche ammesso di non aver mai dubitato del figlio. Giuseppe ha sempre sostenuto Andrea Sempio, facendosi coraggio a vicenda. L'incubo, per il giovane amico del fratello minore di Chiara Poggi è finalmente terminato e anche la famiglia della vittima ha ribadito di non aver mai avuto dubbi sul fatto che l'unico colpevole dell'uccisione dell'amata figlia fosse solo Alberto Stasi.

