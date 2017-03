CINESI IN RIVOLTA/ Sommosse a Parigi per la morte di un connazionale: preoccupano le Chinatown in Europa

Immagini di repertorio (LaPresse)

RIBELLIONE CINESI, LA COMUNITA' ASIATICA IN RIVOLTA IN FRANCIA: VIDEO (OGGI, 31 MARZO 2017) - Di solito sono altre le comunità di straniere che balzano alle cronache per tensioni e ribellioni. Ora però anche quella dei cinesi è protagonista di rivolte e scontri. Uno degli ultimi episodi è avvenuto in Francia a Parigi, come riporta Globalist.it, syndacation indipendente di giornalisti che raccoglie cronisti, blogger, attivisti della Rete. Nella capitale francese la scorsa domenica la polizia ha ucciso un cinese, Shaoyo Liu, 56 anni, ed è poi esplosa la rabbia dei connazionali con scontri in piazza e auto a fuoco. La polizia è intervenuta per un litigio in famiglia che è poi degenerato nell'uccisione dell'uomo cinese da parte di un agente. Le forze dell'ordine sostengono che l'uomo si sarebbe scagliato contro uno degli agenti con un paio di forbici e lo avrebbe ferito: uno dei poliziotti avrebbe quindi sparato per proteggere il collega. I familiari dell'uomo hanno però contestato questa versione. Un centinaio di cinesi si sono radunati davanti al commissariato di polizia e sono scoppiati i disordini che sono sfociati in 35 arresti. Anche il governo di Pechino ha protestato per quanto accaduto e ha chiesto a quello di Parigi di proteggere i propri cittadini che si trovano in Francia. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DEGLI SCONTRI A PARIGI

RIBELLIONE CINESI, LA COMUNITA' ASIATICA IN RIVOLTA ANCHE IN ITALIA(OGGI, 31 MARZO 2017) - Non solo oltralpe anche nel nostro paese i cinesi negli ultimi tempi hanno fatto parlare di sé per manifestazioni e proteste. A inizio dicembre scorso, dopo la morte a Roma di Yao Zhang, la studentessa che ha cercato inseguire i ladri per riprendersi la borsa che le era stata rubata ma è stata travolta da un treno, la comunità cinese si è riunita non solo per ricordare la connazionale: italiani e cinesi hanno manifestato insieme per dire no alla violenza e la degrado. Sempre lo scorso anno, a giugno, come riporta il Fatto Quotidiano, la comunità cinese si è resa invece protagonista di un episodio di violenza nella zona industriale di Sesto Fiorentino, in Toscana. I cinesi hanno impedito un’ispezione della Asl nei loro posti di lavoro. Un gruppo di loro si è barricato in un capannone nella zona industriale dell’Osmannoro, dove sono presenti varie attività gestite da cinesi: sono stati lanciati oggetti contro le forze dell’ordine che hanno caricato e il bilancio finale è stato di contusi sia tra i cinesi che tra gli uomini di polizia e carabinieri.

© Riproduzione Riservata.