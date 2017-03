Cellula jihadista Venezia/ Attentato ponte Rialto: Patriarca, non cedere a ricatto terrorismo (ultime notizie)

Attentato Ponte Rialto, Venezia (foto da Wikipedia)

CELLULA JIHADISTA VENEZIA, PROGETTAVANO ATTENTATO A RIALTO: PATRIARCA, “NON CEDIAMO A RICATTI TERRORISMO” (OGGI 31 MARZO 2017) - In una giornata convulsa per la città di Venezia, arriva anche il commento del Patriarca Francesco Moraglia sulla cellula islamista sgominata nella notte e che progettava un attentato al Ponte di Rialto. «Di fronte alla notizia dell’operazione portata a termine questa mattina dalle forze dell’ordine, coordinate dalla magistrature, si avverte un vero senso di sollievo e profonda gratitudine nei confronti delle istituzioni», scrive in una nota rilasciata all’Agenzia Sir. Per Monsignor Moraglia, «È una notizia che dà fiducia e fa in modo che i cittadini non si sentano soli; percepiamo la città più sicura, tanto per chi vive in essa quanto per chi vi lavora e i turisti che, ogni giorno, l’affollano», ricorda ancora il Cardinale di Venezia. Per Moraglia inoltre, è importante che vi siano risposte concrete, come quelle di oggi, alla crescente domanda di sicurezza che ognuno in Europa avverte; e poi aggiunge, «la paura si vince imparando ad affrontare insieme la quotidianità con stile di vita che non si arrende al ricatto della violenza e del terrorismo. Si tratta di vivere senza cedere al panico». Secondo il Patriarca infine, è necessario che Venezia non dimentichi, nonostante la forte pausa, il valore fondamentale di dialogo e incontro tra più culture e più religioni, «auspicando che ogni cittadino con coscienza educata e retta sappia collaborare, secondo le giuste modalità, con le istituzioni e le forze dell’ordine».

CELLULA JIHADISTA VENEZIA, PROGETTAVANO ATTENTATO A RIALTO: ZAIA, “ORA LEGGI SPECIALI” (OGGI 31 MARZO 2017) - Un attentato al Ponte di Rialto, per dimostrare la propria volontà di emulare il “soldato” Khalid Masood e il suo attacco a Londra pochi giorni fa. Queste e altre intercettazioni hanno portato ieri notte all’arresto di tre kosovari e un quarto minorenne membri di una cellula jihadista radicalizzata a Venezia, nel centro città. In una indagine lunga mesi e che ha compreso anche collegamenti con Treviso e Mestre, le forze speciali hanno condotto con successo l’intera operazione, svelando una volta di più l’intento di alcune cellule attive sul nostro territorio di voler colpire obiettivi sensibili per attentati terroristici anche in Italia. «Metti una bomba a Rialto e guadagni il Paradiso» si dicevano i tre arrestati in una conversazione mesi fa; l’orrore per quanto avrebbero potuto causare con un attacco al ponte di Venezia attraversato ogni giorni da centinaia di migliaia di persone tra turisti e cittadini, si aggiunge alla lieta notizia portata alla luce dal blitz anti-terrorismo. Positivo il commento del presidente Regione Veneto, Luca Zaia; «Avevamo i terroristi in casa ma, per fortuna, anche bravissimi tutori della legalità, adesso occorre mettere immediatamente in campo leggi speciali, perché quelle ordinarie, troppo permissive, di certo non bastano a contrastare una criminalità internazionale di questo tipo». Secondo il Governatore leghista occorrono strumenti maggiori per poter rendere efficaci ancora di più i lavoro ottimamente svolti dalla magistratura per contrastare la minaccia jihadista e terrorista. Salvini ieri era stato ancora piangendo duro, invocando l’intervento dello Stato per “blindare i confini, il nemico è in casa e bisogna cacciarlo”.

