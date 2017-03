Chi sono i tre terroristi di Venezia/ I camerieri della jihad: tra una bomba a Rialto e uno spritz in Laguna

Attentato Ponte Rialto, Venezia (LaPresse)

CHI SONO I TRE TERRORISTI DI VENEZIA, I CAMERIERI DELLA JIHAD: IL PROFILO - Li hanno fermati in una notte a Venezia e in pochissimi secondi: quelli stessi pochi secondi che potevano servire per far saltare in aria il ponte di Rialto. Son tre, anzi quattro, i terroristi arrestati nella Laguna per aver cospirato e promosso la jihad in rete con progetti di attentati in Italia, a partire dai luoghi più sensibili della città di Venezia. Il capo “spirtiruale” era Arjan Baraj, 28 anni del Kosovo (come gli altri tre del resto), un passato recente da foreign fighter che a Venezia ci è arrivato come profugo e si è costruito una vita come cameriere nel centro della Laguna. È lui che però nel segreto del web e nella vita misteriosa condotta, aveva iniziato a diffondere sermoni e materiale per la radicalizzazione e la propaganda anti occidentale e terroristica. «Incitare all' arruolamento nelle file dell'Isis», era questo l’obiettivo del capo spirituale della cellula jihadista sgominata in Venezia due notti fa, secondo le parole del gip veneziano Alberto Scaramuzza. Un cameriere, come tanti altri in una città che accoglie più mondi e più etnie assieme: ed è lui ad aver attirato, solidarizzato e indottrinato gli altri due camerieri kosovari e musulmani come lui. 25 e 26 anni, Fisnik Bekaj e Dake Haziraj, rappresentano la continuazione della cellula islamista. Una fascinazione jihadista che diventa sempre più forte e che porta al lavoro nell’ombra per progettare attentati e quant’altro: Arjan Babaj lavorava da alcuni mesi presso un ristorante veneziano a non molti metri da casa sua e veniva anche sul posto di lavoro, come dai suoi vicini di casa, descritto come il migliore e il più corretto di tutti: «Era il più bravo di tutti, il più tranquillo. Non fumava, non beveva, si impegnava e andava in palestra quasi tutti i giorni, non parlava quasi mai con nessuno, non raccontava nulla», racconta oggi il titolare del ristorante, sotto choc, ai microfoni del Corriere della Sera.

CHI SONO I TRE TERRORISTI DI VENEZIA, I CAMERIERI DELLA JIHAD: LE INTERCETTAZIONI CHOC - Erano detti i “camerieri” della jihad, tre normalissimi camerieri immigrati a Venezia che però nascondevano una vita parallela vissuta sui social, sui siti islamisti e completamente dedicata alla jihad, la guerra santa islamista per arrivare alla supremazia e distruzione degli infedeli. «Metti una bomba a Rialto e guadagni il Paradiso» si dicevano i tre arrestati in una conversazione mesi fa. Le indagini accurate delle varie forze per l’antiterrorismo in Italia hanno condotto numerosi appostamenti e intercettazioni per poter arrivare alla certezza della jihad clandestina condotta anche in vista di azioni terroristiche sul nostro territorio. Volevano emulare il loro “fratello” Khalid Masood che pochi giorni fa a Londra ha compiuto l’attentato di Westminster; «Allah distrugga i miscredenti... protegga i fratelli di Mosul e li gratifichi con la vittoria», scrivevano i tre camerieri sulle chat Instagram che in queste ore sono al setaccio ancora degli inquirenti (soprattutto in fase di traduzione). I tre lavoravano in tre distinti bar del centro Venezia, tra locali assai lussuosi che ogni giorno preparavano apertivi, spritz e quant’alto per i tantissimi turisti occidentali e non. Tre insospettabili che alla fine avevano però una seconda vita inquietante; sempre sui social, teatro della propaganda anche di questa cellula piccola ma molto attiva sul territorio, arrivano i messaggi più inquietanti: «ho capito che accompagnarsi ai kafir è peccato - dice Babaj -. La miglior bevanda è il sangue dei kafir», dove si intende ovviamente “miscredente”. Assieme a loro anche un giovane minorenne di 17 anni che davanti ai colloqui con gli altri della cellula arriva a proporre: «Adesso dobbiamo dare a San Marco. E poi via a distruggere l’Europa, non ci possono fermare». Beh, lo hanno fatto.

