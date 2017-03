Estrazione/ Eurojackpot n 13/2017 di oggi: i numeri vincenti! (31 marzo)

Estrazione Eurojackpot

EUROJACKPOT, ESTRAZIONE DI OGGI VENERDÌ 31 MARZO 2017, CONCORSO N°13/2017, ULTIME CURIOSITÀ - Si chiude un'altra parentesi di Eurojackpot, ma state tranquilli, perché riguarda solo il mese di marzo: oggi, infatti, si terrà l'ultima estrazione per quanto riguarda questo mese. Riparte così, come ogni venerdì, la caccia "azzurra" al montepremi, salito alla stratosferica cifra di 60 milioni di euro. Siete pronti per questa sfida internazionale? Dopo aver seguito la Nazionale, arriva il vostro momento per portare in alto l'Italia: in lizza stasera gli appassionati di ben 17 Paesi. L'Italia non è ai vertici del "palmares" di questo gioco, quindi riponiamo le nostre speranze in voi per un rilancio nazionale! Del resto il montepremi di Eurojackpot sta crescendo, quindi le motivazioni sicuramente non mancano. Il premio più ambito è quello legato alla categoria 5+2, la prima, ma anche con l'estrazione di oggi sono tante le opportunità per mettere da parte una somma considerevole. Pensate, ad esempio, ai tre che la settimana scorsa hanno vinto 578.497,30 euro ciascuno per aver realizzato il 5+1, ma siamo certi che vi avrebbero fatto comodo i 5.373,00 euro che hanno vinto i 38 fortunati che hanno fatto il 4+2. I numeri, dunque, parlano chiaro. Le categorie in totale sono 12, quindi le possibilità di intascare una somma interessante sono molteplici. Indovinare tutti i numeri vincenti è fondamentale per sbancare l'Eurojackpot, ma potete "consolarvi" con gli altri premi. Le strade che conducono alla serenità finanziaria sono diverse, ma dovrete farvi trovare pronti per l'estrazione di oggi. Giocare è semplice: dovete scegliere 5 numeri su 40 e 2 Euronumeri su 10. Non è necessario recarsi in ricevitoria per giocare, perché è possibile farlo anche online. Così come è possibile "abbonare" la combinazione fortunata, cioè fare in modo che venga ripetuta per un minimo di due fino ad un massimo di cinque concorsi. L'estrazione di oggi di Eurojackpot si sta avvicinando, ma vogliamo ricordarvi anche quanto è accaduto la settimana scorsa. I numeri vincenti sono stati: 25 26-30-36-44, Euronumeri 3-9. Ci sarà un trionfatore italiano oggi? Buona fortuna!

ESTRAZIONE CONCORSO SISAL - EUROJACKPOT N°13 DEL 31/03/2017





I NUMERI VINCENTI DI EUROJACKPOT:





EURONUMERI:





(Fonte: Sisal)

