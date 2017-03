INCIDENTE STRADALE / Torino, schianto con la moto: grave 22enne (Ultime notizie oggi, 31 marzo 2017)

Immagini di repertorio (LaPresse)

INCIDENTE STRADALE TORINO: GRAVE 22ENNE DOPO SCHIANTO CON MOTO (ULTIME NOTIZIE OGGI 31 MARZO 2017) - E' avvenuto ieri sera a Torino un grave incidente stradale che ha visto coinvolto un giovane di 22 anni. Il ragazzo, come riporta l'agenzia di stampa Agi, stava guidando la sua moto quando, per cause che sono ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un cartello stradale. L'incidente si è verificato in corso Unione Sovietica: la moto, dopo che il ragazzo è caduto, ha poi urtato contro un'automobile. Il giovane è stato ricoverato all'ospedale in prognosi riservata. Sempre ieri si è verificato un altro incidente stradale questa volta mortale. L'imprenditore Giovanni Lenzi, secondo quanto riportato da l'Adige.it, è morto a Tenna, in provincia di Trento: l'uomo aveva 64 anni ed era conosciuto nella Valsugana. Forse a causa di un malore ieri pomeriggio, mentre era alla guida della sua Mercedes ML350, si è scontrato contro un camioncino della Mila ed è poi finito contro il muro che costeggia la Valsugana, nel comune di Tenna. Giovanni Lenzi è morto sul colpo. Nell'incidente stradale è rimasto coinvolto anche un furgone con a bordo due operai elettricisti: il passeggero è rimasto ferito.

