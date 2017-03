KAMIKAZE INFETTI/ ISIS, le nuove minacce: dalla tecnologia alla chimica (ultime notizie)

Immagine d'archivio (LaPresse)

KAMIKAZE INFETTI, FRANCIA: LE NUOVE MINACCE DELL'ISIS. DALLA TECNOLOGIA ALLA CHIMICA (OGGI, 31 MARZO 2017) - Importanti e preoccupanti notizie giungono in queste ore dalla Francia. I terroristi starebbero cercando di ottenere virus mortali ed altamente infettivi per convalidare l'ipotesi che siano in possesso di armi di distruzione di massa. Così rivela il quotidiano francese Le Figaro, che annovera come possibili minacce anche l'uso di kamikaze affetti da patologie contagiose. Il sospetto deriverebbe dal furto ancora da chiarire di un batterio, depositato in un ospedale di Parigi. Nel rapporto del Segretariato Generale della Difesa e della Sicurezza Nazionale sarebbero inoltre annoverati le possibili minacce che interessano il territorio francese dalla data odierna fino al prossimo 2030. Il pericolo più grande, inoltre, deriverebbe da quello che è definito "terrorismo tecnologico", messo in atto da "nuovi soggetti radicali".



KAMIKAZE INFETTI, FRANCIA: LE NUOVE MINACCE DELL'ISIS. DALLA TECNOLOGIA ALLA CHIMICA (OGGI, 31 MARZO 2017) - L'ISIS starebbe quindi progettando di usare i kamikaze dotati di virus letali, ma anche informatici e ingegneri. Non è un evento remoto, infatti, che il Califfato possa contare sull'obbedienza di quella che è a nuova ondata di militanti. Lo studio del Segretariato francese, sottolinea la Gazzetta di Parma, parla anche della possibilità che i terroristi usino armi chimiche o bombe sporche, ma si fa sempre più strada l'ipotesi che la minaccia più grande derivi da quei "martiri infetti" che potrebbero superare i controlli e le misure antiterrorismo sfruttando il periodo di incubazione di un virus letale. Al pari dei lupi solitari, diventa quindi sempre più difficile riuscire a fare un'opera di prevenzione più puntuale. E' da queste minacce, come si è evidenziato in questi giorni, in seguito all'attacco avvenuto in Germania e Londra, che le nazioni non sarebbero assolutamente protette.

