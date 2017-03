MASSIMO BOSSETTI/ Processo d'Appello: l'ipotesi di un’altra mamma di Ignoto 1 diversa da Ester (Quarto Grado)

Massimo Bossetti, ultime notizie

MASSIMO BOSSETTI, ULTIME NOTIZIE: IN VISTA DELL’APPELLO LA NUOVA TEORIA DELLA DIFESA DELL’IMPUTATO (QUARTO GRADO, OGGI 31 MARZO 2017) - Fra tre mesi si aprirà ufficialmente il processo d'Appello a carico di Massimo Bossetti, presunto assassino di Yara Gambirasio. I giudici della Corte d'Assise di Bergamo, al termine del primo grado, non hanno avuto alcun dubbio sulla colpevolezza dell'indagato, arrestato il 16 giugno 2014, a quasi quattro anni dall'omicidio della ragazzina di Brembate. Per tale ragione è stato condannato alla pena massima dell'ergastolo ritenendolo il solo assassino di Yara Gambirasio, come dimostrato dalla prova regina del Dna. Alla vigilia del nuovo processo di secondo grado, in partenza dal prossimo 30 giugno, la trasmissione Quarto Grado tornerà su uno dei casi più controversi e che continuano a dividere in due l'opinione pubblica. L'Appello si svolgerà a Brescia, dinanzi alla Corte presieduta dal giudice Enrico Fischetti. Questa volta il processo sarà decisamente più breve ma tutto dipenderà dalla decisione che sarà presa in merito alla richiesta di perizia sul Dna avanzata dalla difesa di Massimo Bossetti. Sarà questa la carta che è pronta a giocarsi l'imputato, i cui difensori hanno sempre sollevato dubbi sulla prova che, in primo grado ha condannato all'ergastolo il proprio assistito. Da questa decisione dipenderà anche la durata stessa del processo d'Appello. Intanto, in merito alla richiesta di perizia sul Dna, l'avvocato Claudio Salvagni ha di recente rilasciato una nuova intervista al quotidiano Corriere.it, ribadendo la presenza di materiale sufficiente per poter effettuare nuovi accertamenti. Anche nel caso in cui la Corte d'Appello di Brescia dovesse acconsentire all'esecuzione di una perizia, in mancanza di materiale sufficiente, a detta di Salvagni il muratore di Mapello non potrebbe comunque essere condannato in quanto sussisterebbe il dubbio. L'avvocato dell'imputato per il delitto di Yara Gambirasio continua ad insistere sulle anomalie del Dna, tanto da dichiarare: "Io dico che, o a questa anomalia viene data una risposta soddisfacente, o è inaccettabile. Vado oltre e dico: nessuno ha preso in considerazione che il professor Giardina non abbia sbagliato?". Il legale, dunque, avanza dei dubbi anche in merito ai confronti di Dna tra le 532 donne della Valle Seriana e quello di Ignoto 1, al fine di trovare la madre, sebbene questa non sia emersa dalla comparazione del mitocondriale ma solo del nucleare. "Dunque abbiamo una certezza: indagando sulla traccia 31G20 la mamma di Ignoto 1 non è Ester Arzuffi. Mi domando allora come Massimo Bossetti possa essere Ignoto 1", ha commentato Salvagni. Ma qual è, dunque, la tesi difensiva di Massimo Bossetti? Secondo Salvagni, potrebbe esserci un'altra donna il cui Dna sarebbe molto simile a quello della madre dell'imputato e che ha avuto un figlio da Guerinoni. "Quello è il vero Ignoto 1", ha aggiunto il legale, evidenziando come nell'intera vicenda la grande incognita riguarderebbe proprio la madre, non il padre.

