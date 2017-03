MENINGITE/ Treviso, è stabile il neonato di 4 mesi (31 marzo 2017)

Immagine d'archivio

MENINGITE TREVISO: E' STABILE IL NEONATO DI 4 MESI (OGGI, 31 MARZO 2017) - Ancora aggiornamenti per i casi di meningite che riguardano il nostro Paese: nella mattinata d ieri è stato ricoverato un neonato di 4 mesi a cui è stata confermata la meningite da meningococco. Il bambino è di Conegliano Veneto, in provincia di Treviso, ed è stato trasportato all'ospedale cittadino grazie alla tempestiva indicazione della pediatra. Il sospetto dell'equipe medica che si trattasse di un caso di meningite è stata confemata all'istante grazie ai test di laboratorio richiesti con urgenza. Come sottolinea Il Gazzettino, in queste ore il bambino è stato sottoposto alla terapia antibiotica prevista presso il Ca' Foncello di Treviso, dove il neonato è stato trasferito in seguito. Le condizioni del piccolo sarrebbero per ora stabili, nonostante l'iniziale timore per i sintomi gravi individuati dagli specialisti al suo arrivo in istituto. Familiari e parenti, una decina di persone in tutto, sono stati già sottoposti alla profilassi ddal Dipartimento di Prevenzione del Distretto Pieve di Soligo. E' stato chiuso invece il pronto soccorso dell'ospedale Maresca, a Torre del Greco, in seguito al ricovero di ieri pomeriggio di un bambino di 10 anni. L'allarme, scattato immediatamente, ha dato modo al personale medico di avviare il protocollo previsto in questi casi, prima ancora che venisse confermato il trasferimento del bambino all'ospedale Cotugno di Napoli. E' in questa struttura, infatti, che sono stati effettuati i testi di laboratorio per confermare o smentire l'ipotesi che il piccolo sia stato colpito da meningite. Nelle prossime ore, sottolinea Il Mattino, ci saranno ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

