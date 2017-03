METRO M5 CHIUSA/ Atm news, linea Lilla sospesa tra San Siro e Segesta per verifiche in corso (ultime notizie)

Metro chiusa (Foto: LaPresse)

METRO M5 CHIUSA, ATM NEWS: LINEA LILLA SOSPESA TRA SAN SIRO E SEGESTA (ULTIME NOTIZIE) - Nuovo stop per la metro di Milano: quest’oggi è la linea Lilla M5 ad subire il disagio di una sospensione tra le fermate di San Siro Stadio e Segesta, per motivi ancora tutti da chiarire e che potrebbero riferirsi ad eventuali allarmi bomba in corso (anche ieri un altro falso allarme è stato lanciato per uno zainetto sospetto trovato sulle banchine della M1 a Sesto Marelli). Oppure anche un malore a bordo di qualche passeggero, fino al guasto dei treni: tutto è ancora in forse per via delle notizie che giungono da Atm che parlano semplicemente di «metro M5sospesa tra San Siro Stadio e Segesta (verifiche necessarie in corso). A breve sarà attivo un servizio bus». Il canale Twitter dell’azienda milanese illustra anche, oltre ai bus sostitutivi partiti nell’ultimo tratto della nuova metro Lilla, i vari assistenti alla clientela nelle stazioni che in questi minuti stanno indicando dove e come raggiungere le fermate dei mezzi in superficie sostitutivi. Inoltre, Atm informa che il servizio della metro M5 è regolare tra le stazioni di Tre Torri e Bignami, mentre tra Segesta e Tre Torri è in corso un servizio di metro a binario unico con notevoli disagi e ritardi ovviamente legati a questa particolare funzione in corso d’opera.

#M5: servizio regolare tra Tre Torri e Bignami. Tra Segesta e Tre Torri il servizio è effettuato su binario unico. — ATM informa (@atm_informa) 31 marzo 2017

