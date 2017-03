PESCE D’APRILE/ Origini e leggende: lo scherzo ‘nucleare’ sulla Forza dei Cavalieri Jedi (1 aprile 2017)

Pesce d'aprile, Cina (LaPresse)

PESCE D’APRILE, CURIOSITÀ: LO SCHERZO “NUCLEARE” DELLA FORZA JEDI (1 APRILE 2017) - Pesce d’aprile sinonimo di scherzo, come tutti sanno: ma ogni anno cercare lo scherzo più “bello” e originale è sempre un’impresa visto quanti ne sorgono, specie nell’era dei social che amplificano e rendono velocissima la diffusione di un bello scherzone fatto anche ad ampia platea. Come dimenticare quello che nel solo 2015 venne organizzato perfettamente da Cern, il Centro europeo di ricerche nucleari di Ginevra, una delle istituzioni più serie e competenti del pianeta scientifico. Ecco, i brillanti scienziati brevettarono la “scoperta del secolo”: in pratica, il 1 aprile 2015 Tullio Basaglia e Valerio Rossetti, due luminari italiani, hanno pubblicato una foto in cui viene usata la forza dei Jedi per prendere dei libri e per bere un caffè senza di fatto afferrare la tazzina. Il tutto con tanto di prova scientifica spiegata nel dettaglio: «potenziamento del Large Hadron Collider (LHC), l'acceleratore di particelle del Cern che ha permesso, questa volta davvero, di provare l'esistenza della "particella di Dio", ossia il Bosone di Higgs». Tutto falso insomma, il mitico Cern ha sperimentato lo scherzo “nucleare” del secolo e in tanti ancora oggi se lo ricordano. Che la forza sia con voi cari “pescioni”…

PESCE D’APRILE, CURIOSITÀ: STORIA, ORIGINI E LEGGENDE (1 APRILE 2017) - Inutile girarci intorno, il 1 d’aprile oltre ad avere paura e volere diffidare di tutti per possibili scherzi, in tanti ci chiediamo da dove diavolo provenga la “tradizione” del pesce, assai trasversale anche nelle altre Nazioni il primo giorno d’aprile. Ebbene, spesso la leggenda si fonde con la storia e le origini di questo bel “pescione-pacco” da rifilare ad amici e parenti si perdono nei meandri della storia passata. Uno degli elementi maggiormente considerati come spiegazione riguarda il buon beato Bertrando di San Genesio, patriarca di Aquileia che nel 1300 avrebbe liberato miracolosamente un Papa soffocato in gola da una spina di pesce; per gratitudine e in seguito a questo atto, il pontefice avrebbe decretato che ad Aquileia, il primo aprile, non si mangiasse pesce. Non vi basta come storicità? E allora dobbiamo sfoderare l’arma del Calendario Gregoriano: in sostanza, nel 1582 con la grande riforma di Papa Gregorio XIII venne spostato il nuovo capodanno e dunque inizio d’anno al 1 gennaio. Nella Francia di quel periodo però era usanza celebrare il nuovo anno tra il 25 marzo e il 1 aprile: per questo motivo, tanti francesi si rifiutavano di cedere alla nuova regola mondiale della cristianità, scambiandosi lo stesso regali e omaggi per il “loro” capodanno. Gli amici transalpini vennero però sbeffeggiati allegramente dando inizio alla tradizione di scambiarsi pacchi vuoti per simboleggiare la festività come del tutto obsoleta e superata. A quel “pacco” vuoto venne dato nome “poisson d’Avril”, per l’appunto il pesce d’aprile. Sarà tutto vero? Per i più pragmatici, Wikipedia informa su un terzo modo possibile di origine per il buon procione: le prime pesche dei primavera avvenivano nei paesini sul mare nei primi giorni di aprile, solo che i fondali erano spesso vuoti perché ancora molto freddi e quindi i pescatori ritornavano con le pive nel sacco a riva, sbeffeggiati e derisi dai compaesani. Buon pesce (e buona scelta di leggenda che più fa al caso vostro…).

Il Cern e il pesce d`aprile che non t'aspetti. Ecco i dettagli http://t.co/pjY3mmcfou #pescedaprile pic.twitter.com/Tj7i5sQGwL — Rai Scuola (@RaiScuola) 1 aprile 2015

© Riproduzione Riservata.