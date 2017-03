Terremoto oggi/ Ingv, ultime scosse: sisma di 2.3M in provincia di Potenza (31 marzo 2017, ora 1:10)

Terremoto oggi e Meteo (immagine d'archivio)

INGV, TERREMOTO OGGI E METEO: SCOSSA DI 2.3M IN PROVINCIA DI POTENZA (31 MARZO 2017) - Trema la provincia di Potenza nelle prime ore di oggi, venerdì 31 marzo 2017. Un sisma di 2.3 ha infatti colpito Albano di Lucania alle 00:49. L'epicentro è stato localizzato a latitudine 40.59 e longitudine 16.03, ipocentro a 42 km di profondità. Interessate anche Trivigno, Campomaggiore, Castelmezzano, Brindisi Montagna, Pietrapertosa, Tricarico, San Chirico Nuovo, Tolve, Anzi, Vaglio Basilicatta, Calciano, Oliveto Lucano, Laurenzana, Accettura, Garaguso, Cancellara, Calvello e Potenza. All'estero, colpita alle 00:03 la costa di Kamchatka da una scossa di 4.9M. L'epicentro è stato individuato a latitudine 57.00 e longitudine 162.76, ipocentro a 53 km di profondità. Nello stesso orario, a qualche secondo di distanza, è stata colpita anche la Turchia da un sisma di 3.3M. L'epicentro è stato rilevato a latitudine 38.47 e longitudine 41.88, ipocentro a 4 km di profondità.

INGV, TERREMOTO OGGI E METEO: IN ARRIVO PERTURBAZIONE NEL FINE SETTIMANA (31 MARZO 2017) - Continua il bel tempo in Italia, grazie all'alta pressione di questi giorni, che ha comportato anche un rialzo delle temperature. Un aspetto che si avvertirà soprattutto nelle regioni tirreniche ed al Nord, con picchi superiori alla norma di 6-7 gradi. Solo nel fine settimana, secondo le previsioni Meteo, ci sarà il passaggio di una perturbazione che proviene dall'atlantico e che comporterà un indebolimento del raggio d'azione dell'anticiclone. Nelle prossime ore sarà possibile sapere con certezza quali cambiamenti avverranno a livello climatico. Secondo le previsioni di Meteo.it dovrebbe interessare comunque le zone occidentali dell'Italia, a causa ddel transito del fenomeno atmosferico a ovest dello Stivale. Poco nuvoloso in generale, con venti leggermente più forti nelle regioni del Nord.

