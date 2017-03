UCCISO A SPRANGATE/ Alatri, Emanuele Morganti: il diverbio partito da una moneta da 2 euro (Quarto Grado)

Emanuele Morganti , Quarto Grado

EMANUELE MORGANTI, 20ENNE UCCISO AD ALATRI: LA DISCUSSIONE NATA PER UNA MONETA DA 2 EURO? (QUARTO GRADO, OGGI 31 MARZO 2017) - La morte di Emanuele Morganti, il giovane 20enne massacrato ed ucciso a sprangate la notte tra il 24 ed il 25 marzo scorso, sarà centrale nella nuova puntata del programma Quarto Grado. La trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi ed Elena Tambini, farà luce sugli ultimi inquietanti retroscena che ruotano attorno al caso di Alatri e che è stato definito dallo stesso procuratore di Frosinone "di una gravità spaventosa". Anche dopo il fermo dei due fratellastri, Mario Castagnacci e Paolo Palmisani, le indagini proseguono nel tentativo di far luce su quanto realmente avvenuto sia dentro che fuori il locale Miro Music Club. Gli ultimi sviluppi resi noti dal portale FanPage.it avrebbero dell'incredibile. Il diverbio nato all'interno della discoteca per motivi futili e che non avrebbero nulla a che vedere con Emanuele Morganti, sarebbe partito da una moneta da due euro. E' l'1 di notte dello scorso venerdì, quando il 20enne, insieme alla fidanzata Ketty fa il suo ingresso nel locale di Alatri dirigendosi verso il bancone del bar per una ordinazione: quattro shot di tequila con sale e limone per lui, la fidanzata ed i loro amici. Mentre il ragazzo attende l'ordinazione, si avvicina Domenico P. che, visibilmente alterato a causa dell'alcol, senza attendere il suo turno e con una moneta di 2 euro in mano chiede alla barista un cocktail. "Con due euro non ci paghi niente, ti posso dare al massimo un'aranciata", sarebbe stato il commento della ragazza da dietro il bancone, come riferito dalla stessa agli inquirenti. Lui la incalza sventolando una banconota di 5 euro e la barista, pur di toglierselo di torno gli serve un drink molto diluito. Nell'attesa, Domenico, in preda ai fumi dell'alcol, continua ad agitarsi ed appoggiarsi ad Emanuele, ancora in attesa dei suoi cocktail. All'improvviso l'inizio della lite: il ragazzo visibilmente ubriaco scaraventa contro il 20enne un portatovaglioli e tenta di fare la medesima cosa con uno sgabello prima di essere fermato. Interviene uno dei buttafuori, che porta Emanuele Morganti all'esterno del locale ed è qui che, secondo le testimonianze, il giovane sarebbe stato massacrato di botte da alcuni amici di Domenico che si sarebbero così vendicati dell'affronto avvenuto nel locale. Il gruppo degli aggressori fa parte dei cosiddetti "albanesi", come vengono chiamati dai testimoni, frequentatori noti del locale di Alatri, ma soprattutto per essere il motore di numerose risse. Importante, in tal senso, la dichiarazione di un ulteriore testimone che, dopo aver confermato di frequentare spesso la discoteca Miro ha ammesso: "In più di un'occasione ho visto il gruppetto degli albanesi in compagnia di Paolo Palmisani". Quest'ultimo è proprio uno dei presunti assassini di Morganti, ora in arresto. "Hanno sempre trovato il modo di creare confusione e dare fastidio agli altri clienti. Per questa ragione quando li ho visti ho detto ai miei amici di allontanarci da loro e di evitare qualsiasi rapporto o contatto con loro", ha aggiunto il testimone, ben cosciente della reputazione negativa di uno degli indagati. Tra gli aggressori anche Castagnacci che, insieme al fratellastro, secondo altre importanti testimonianze si sarebbe poi vantato di aver "massacrato uno di Alatri".

© Riproduzione Riservata.