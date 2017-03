ARRESTATO IN THAILANDIA PER UNA BATTUTA/ "Non ho le bombe": pensionato finisce in cella e rischia 5 anni

ARRESTATO IN THAILANDIA PER UNA BATTUTA: "NON HO LE BOMBE". PENSIONATO DI GROSSETO RISCHIA 5 ANNI DI CONDANNA - È meglio non fare battute scherzose all'aeroporto quando si è al controllo bagagli, perché si può rischiare l'arresto. È accaduto a Giorgio Pasquinucci, un pensionato grossetano che è finito in manette a Phuket, in Thailandia. Il 70enne è stato arrestato per una battuta che la poliziotta addetta al controllo sicurezza ha frainteso: «Non ho mica le bombe» ha scherzato Pasquinucci mentre il suo bagaglio veniva ispezionato. La donna, che parla solo thailandese e inglese, ha capito solo la parola "bomb" e quindi ha allertato i colleghi prima che l'uomo si imbarcasse sull'aereo per tornare in Italia. La vicenda è stata ricostruita da Il Tirreno, che ha intervistato il pensionato via Skype. L'uomo ha raccontato di essere stato rinchiuso in carcere per due giorni: «Sono stato in una cella senza bagno e il letto e con il neon sempre acceso. Ho dormito per terra, per i bisogni c'era un buco per terra con una brocca con l'acqua per scaricarlo, i pasti mi venivano dati attraverso le sbarre». Ora Pasquinucci è in albergo a sue spese: ha dovuto pagare una cauzione di 1.300 euro per uscire dal carcere. Dal 22 febbraio attende il processo nel quale rischia fino a 5 anni di carcere per procurato allarme. Il pensionato potrebbe, però, essere condannato ed espulso. Ad assisterlo un avvocato d'ufficio che non parla italiano con l'uomo: si è rivolto all'Ambasciata italiana, ma non ha ricevuto alcuna assistenza. La Fernesina ha precisato in una nota che l'Ambasciata italiana a Bangkok, quando è stata informata dell'accaduto, si è messa in contatto con la polizia di Phuket, con il signor Pasquinucci e il suo avvocato. «Ancora oggi il connazionale, che è libero di circolare, è stato ricontattato dal Console Onorario a Phuket, in vista di un incontro» recita la nota della Farnesina.

