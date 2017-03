AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: incidente a Fassano (ultime notizie, oggi 4 marzo 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 4 MARZO 2017). BRUTTO INCIDENTE SUL RACCORDO AUTOSTRADALE DI FOSSANO, TRE AUTO COINVOLTE - Nella giornata di ieri si è verificato un brutto incidente nei pressi di Fossano in provincia di Cuneo in Piemonte. Sul raccordo autostradale di Fassano c'è stato l'impatto che ha visto protagoniste tre autovetture. Sul posto sono arrivate in perfetto tempo sia la Polizia Stradale che due ambulanze come raccontato da Targatocn.it. Il portale ricorda che tra una decina di giorni sarà chiuso proprio il raccordo autostradale di Fassano fino al prossimo agosto e che purtroppo in questi giorni sono diversi gli incidenti che si stanno verificando su quel tratto. Nell'incidente in questione le automobili si sono tamponate in maniera violenta, il portale però non ci sottolinea se ci siano stati dei feriti nonostante ribadisce la presenza sul posto dell'incidente di ben due ambulanze. Staremo a vedere se nella giornata di oggi, sabato 4 marzo 2017, arriveranno delle novità legate proprio a questo spiacevole evento.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 4 MARZO 2017). ATTENZIONE AI CANTIERI DI LAVORO - Come ogni mattina anche oggi, sabato 4 marzo 2017, potremo incontrare dei problemi legati ai cantieri di lavoro sulle autostrade italiane. Sempre infatti si preferisce effettuare i lavori di notte per rendere più agibile la strada di giorno, questo però porta a risentirne le prime ore del mattino quando ancora aperti, o appena chiusi, i lavori si crea traffico congestionato. Il sito istituzionale di autostrade italiane, Autostrade.it, già nella prima serata di ieri ha sottolineato quelli che sono i cantieri più importanti che abbiamo visto protagonisti nella notte appena passata. Sull'A1 Milano-Bologna, per esempio, al chilometro 7.7 in direzione Milano abbiamo vista chiusa fino alle ore cinque l'entrata Melegnano con il consiglio di entrare verso Milano da San Giuliano. Come questa situazione ne vedremo molte altre e sarà quindi molto importante e utile andare a controllare il traffico in tempo reale su Autostrade.it prima di mettersi in viaggio sia per chi andrà in vacanza oppure chi si muoverà per lavoro nella mattinata.

