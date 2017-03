BUFALE SUI VACCINI, NASCE VACCINE SAFETY NET: OMS, "RETE GLOBALE PER CONTRASTARLE" (OGGI, 4 MARZO 2017) - Le bufale sui vaccini, soprattutto quelle riguardanti i loro presunti effetti collaterali, possono rivelarsi molto dannose per la salute. Per questo motivo l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha deciso di intervenire in maniera incisiva dando vita a Vaccine Safety Net, una rete globale contro le false notizie, che avrà il compito di contrastare la disinformazione. Nello specifico si tratta di una serie di siti "certificati" dal comitato consultivo internazionale e indipendente, che come prerogative fondamentali hanno quelle di occuparsi di salute pubblica riportando informazioni aggiornate e basate su dati scientifici. Importante poi che siano chiari e facilmente navigabili: al momento a corrispondere a questa descrizione sono 47 siti, scritti in 12 lingue diverse. Obiettivo dell'OMS è quello di allargare la propria rete a lingue diffuse e influenti come l'arabo e a posizioni geografiche ancora non coperte, come i Balcani. Isabelle Sahinovic, coordinatrice del progetto, ha dichiarato:"Ogni giorno, la disinformazione sui vaccini continua a proliferare su internet. Questo è pericoloso. Dobbiamo fare in modo che tutti i genitori, i caregivers e gli operatori sanitari possano accedere facilmente alle informazioni accurate e affidabili sui vaccini".

