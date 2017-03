Blocco traffico auto Torino/ Domani 5 marzo, domenica ecologica: livelli anti-smog e deroghe

BLOCCO TRAFFICO AUTO TORINO, DOMANI DOMENICA ECOLOGICA: LE DEROGHE (OGGI 4 MARZO 2017) - Oggi viene revocato il blocco traffico auto per la città di Torino, essendo in atto il livello “0” anti-smog che prevede al sabato traffico regolare in tutta la città senza limitazione alcune. Ma la città vive un weekend in fermento per il blocco totale che si terrà domani 5 marzo 2017, con la prima domenica ecologica del 2017 indetta dal sindaco Chiara Appendino per via dei livelli di smog eccessivi e sopra la norma impressa per legge. Il blocco del traffico domani fermerà tutti i veicoli privati dalle ore 10 alle 18, con alcune deroghe rilasciate dallo stesso Comune e qui di seguito riportate: «a) veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico ed a idrogeno; b) motocicli e ciclomotori a quattro tempi; c) veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate; d) veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; g) veicoli del car sharing; h) veicoli con almeno tre persone a bordo se omologate a quatto o più posti oppure con almeno 2persone a bordo se omologati a 2/3 posti (car-pooling)», come si legge nella nota sul blocco traffico del sito del Comune.

BLOCCO TRAFFICO AUTO TORINO OGGI, ULTIME NOTIZIE: I TRE DIVERSI LIVELLI DI DIVIETO (4 MARZO 2017) - Dal 20 febbraio scorso, il comune di Torino ha attivato nuove limitazioni del blocco traffico auto che non stanno avendo grossi risultati in “simpatia” per i cittadini torinesi che sono sul piede di guerra per i tanti blocchi imposti e permanenti. Mentre si cerca di combattere lo smog, sono imposti dalla nuova ordinanza comunale dei diversi livelli di divieti che cercano di andare incontro alla popolazione e alle varie classi di veicoli esistenti. Si va dal livello 0 in questo momento attivo sulla città di Torino, con limitazioni permanente che trovate qui sotto, fino al livello 1 “giallo” che scatta dopo almeno 7 giorni di scoramenti consecutivi della soglia di 50 MCG/M³ e riguarda Benzina, gpl e metano con omologazione precedente all'Euro 1; Diesel con omologazione precedente all'Euro 5. Se la situazione si aggrava, allora scatta il livello 2 “arancio” dopo tre giorni di sforamenti consecutivi della soglia di 100 MCG/M³, con veicoli Benzina, gpl e metano con omologazione precedente all'Euro 1 e tutti i veicoli Diesel. L’ultimo grado di gravità del blocco traffico auto anti-smog arriva dopo 3 giorni di scoramenti consecutivi della soglia di 150 MCG/M³, che blocca di fatto tutti i veicoli in città.

