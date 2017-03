CARLOTTA BENUSIGLIO / Nuovo giudice, nuove indagini: non è stato suicidio? (Oggi, 4 marzo 2017)

CARLOTTA BENUSIGLIO, ULTIME NOTIZIE: CAMBIA IL GIUDICE, NUOVI ACCERTAMENTI IN CORSO (NEWS OGGI, 4 MARZO 2017) - Il caso relativo alla morte misteriosa di Carlotta Benusiglio è tornato alla ribalta nei giorni scorsi con una novità molto importante. L'inchiesta sulla stilista 37enne trovata impiccata ad un albero di Piazza Napoli, a Milano, all'alba del 31 maggio scorso, infatti, è ancora del tutto aperta. Lo rivela il settimanale Giallo che sottolinea come la richiesta di archiviazione avanzata dalla procura lo scorso ottobre, dopo cinque mesi dall'inizio del giallo, non ha portato alla fine degli atti d'indagine che sono andati avanti anche in questi giorni. Per la procura non vi era alcun dubbio sul fatto che la giovane Carlotta si fosse suicidata. Differente la tesi della famiglia che, dopo la richiesta di archiviazione del caso firmata lo scorso 24 ottobre dal pm Antonio Cristillo, aveva presentato opposizione. Successivamente a questo episodio, lo stesso magistrato che si era occupato della prima fase di indagine sulla morte di Carlotta Benusiglio, ha lasciato la procura e il fascicolo - comprensivo anche dell'inchiesta parallela che vede coinvolto il fidanzato Marco Venturi per i presunti episodi di lesioni a carico della 37enne - è stato affidato ad un nuovo giudice, Gianfranco Gallo. Quest'ultimo, contrariamente al suo precedente collega, ha ritenuto opportuno eseguire ulteriori approfondimenti sul caso. Per tale ragione Marco Venturi, attorno al quale erano emersi già i numerosi sospetti da parte della famiglia di Carlotta Benusiglio e non solo, è stato di recente nuovamente convocato per un interrogatorio, durante il quale ha però deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. Oltre a Venturi sono state raccolte anche le testimonianze di altre persone, tra cui alcuni tassisti e sono stati richiesti ulteriori accertamenti medico legali sul corpo di Carlotta Benusiglio. Nella richiesta di archiviazione che era stata firmata dal pm Cristillo, si parlava di "impiccamento autoinferto", smentendo anche la presenza di altre persone, compreso il fidanzato, al momento del suicidio, motivo per il quale si riteneva impossibile avanzare una ipotesi di omicidio. Diversa invece la tesi avanzata dai legali della famiglia della vittima i quali, in alternativa all'ipotesi di istigazione al suicidio avanzata dalla procura, avevano chiesto di verificare quella di "omissione di soccorso durante un gioco erotico pericoloso come il bondage, praticato dalla coppia". Una pista nata dopo aver osservato attentamente le foto della Scientifica e dopo l'analisi di ulteriori elementi utili a fare ipotizzare che "il decesso sia avvenuto nel corso di un atto sessuale". Come rivela anche Repubblica.it, non si esclude che le indagini possano andare avanti fino alla fine di maggio. Solo allora la procura valuterà il da farsi, ovvero se confermare la richiesta di archiviazione o se prendere in esame eventuali nuovi elementi d'indagine emersi. Alla luce delle ultime novità, la famiglia di Carlotta Benusiglio si è detta "fiduciosa", continuando a sostenere la tesi dell'omicidio piuttosto che quella suicidaria finora emersa.

© Riproduzione Riservata.